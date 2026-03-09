Rojstni dan dr. Jožeta Pučnika, očeta slovenske pomladi

Piše: G. B.

Na današnji dan mineva 94 let od rojstva dr. Jožeta Pučnika, očeta slovenske pomladi in slovenske državnosti.

Jože Pučnik se je rodil 9. marca 1932 v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in se že tam prvič zapletel z oblastnimi strukturami, ker je razmišljal preveč “po svoje”. Kasneje je študiral primerjalno književnost ter filozofijo v Ljubljani, kjer se je vključil tudi v krog disidentskih literarnih revij, kot sta Revija57 ter Perspektive. Študija ni dokončal, ker so ga vmes kar dvakrat aretirali in poslali v zapor. Najprej leta 1958, ko je bil obsojen na devet let zapora, leta 1964 pa še na dve leti zaporne kazni. Po izpustitvi je odšel v Nemčijo, v Hamburg, kjer se je preživljal kot delavec, ob delu je študiral sociologijo, filozofijo in pedagogiko. Leta 1971 je doktoriral iz sociologije in začel predavati na univerzi v Luenebergu.

V osemdesetih letih je začel sodelovati z Novo revijo in postal eden od nosilnih avtorjev Slovenskega nacionalnega programa leta 1987. Dve leti kasneje se je dokončno vrnil v domovino in nato postal vodja Demosa ter predsednik Socialdemokratske zveze Slovenije. Leta 1990 se je na volitvah na žalost neuspešno potegoval za funkcijo predsednika predsedstva RS. Bil je glavni motor osamosvojitve, saj je odločno predlagal in podpiral korake, ki so vodili k slovenski državnosti. Novembra 1990 na sestanku Demosa v Poljčah je zagovarjal čimprejšnji plebiscit, ki je bil nato tudi uspešno izveden. Na večer plebiscita je izrekel zgodovinske besede: “Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo.”

Leta 1992 je bil kratek čas podpredsednik vlade, nato pa štiri leta poslanec. Tudi po upokojitvi leta 1996 je ostal aktiven v civilni družbi ter publicistiki. Umrl je leta 2003.

Ob obletnici njegovega rojstva je nekaj vrstic zapisal tudi Pučnikov nekdanji sodelavec, sedanji evropski poslanec dr. Milan Zver. “Verjamem, da ko črpamo naš pogum iz politične dediščine dr. Pučnika, uspeh ne more izostati. Naj bodo njegova življenjska pot in njegova vodila tudi jasen smerokaz volivkam in volivcem, ki se bodo 22. marca odločali o usodi naše domovine. Odločijo naj se za smer, ki predstavlja koalicijo z volivci, ne pa za smer, ki se od tega odmika,” je med drugim zapisal.