Realnost dohitela Črno na Koroškem – od Golobovega obiska ni bilo nobene koristi, županja strahotno razočarana!

Piše: C. R.

Če smo lani lahko spremljali medijsko zelo dobro pokrit obisk premierja Roberta Goloba v Črni na Koroškem, pa je ta skoraj pozabljen kraj očitno dohitela realnost.

Spomnimo: takrat, septembra 2024, so mediji in družbena omrežja kar cvetela od osladnih besed na račun Roberta Goloba in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je prav tako prišla takrat na obisk. In kaj je takrat dejala županja Romana Lesjak? »To kaže na dejstvo, da nas res niso pozabili, in hvaležni smo za to, da spremljajo dela tukaj, za katera sicer želimo, da potekajo malo hitreje.«

Na naši spletni strani (TUKAJ) smo tudi opozorili, kako so precej že opravljenega dela uničile lanske nevihte in krajane Črne spet vrnile na začetek. Kar pomeni tudi ogromne finančne izgube. Županja se je sicer že takrat pritoževala nad birokracijo, vendar pa tega ni zmogla povezati s tem, kdo nam vlada.

Toda osem mesecev kasneje je očitno še vse po starem. Občina Črna na Koroškem je po uničujočih poplavah leta 2023 za interventne ukrepe in sanacijske projekte do konca lanskega leta skupno sicer namenila okoli 21 milijonov evrov. Letos se obnova po poplavah nadaljuje, a županja Črne Romana Lesjak opozarja na administrativne ovire, težave z izvajalci in pogosto nekakovostno izvedbo del.