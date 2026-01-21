Prvaki NSi, SLS in Fokus podpisali sporazum o sodelovanju na volitvah

Piše: C. R., STA

Predsedniki desnosredinskih strank NSi Jernej Vrtovec, SLS Tina Bregant in Fokusa Marko Lotrič so danes podpisali sporazum o sodelovanju na državnozborskih volitvah, s čimer so tudi uradno potrdili, da bodo na njih nastopili s skupno listo kandidatov.

Vrtovec je pred podpisom sporazuma dejal, da gre za dejanje, ki ga Slovenija pričakuje in ji daje upanje. Po podpisu pa je poudaril, da trojček prihaja v trenutku, ko je slovenska družba razdeljena, kot že dolgo ne, zato je vsak korak, ki gre v smeri sodelovanja, povezovanja in iskanja rešitev za skupno dobro, ključen.

“Vložili smo veliko truda, da bi presegli vzorce, običajne za slovensko politiko. Od danes dejansko sodelujemo in prinašamo upanje za slovenskega volivca in za prihodnost države,” je dejal.

“SLS prinaša na mizo to, kar prinaša naš kmet – domač kruh, domača hrana. Prinašamo zdravje, da bo poskrbljeno za bolnike, za trpeče, da bodo zdravstveni delavci spoštovani, prinašamo tudi regionalni razvoj, naše podeželje, ki je bilo pozabljeno, in z našo koalicijo bomo zmogli skupaj z dobrim kompasom,” je ključne prioritete povzela Bregant.

Lotrič pa je bil kritičen do aktualne vlade, ki po njegovem mnenju sporoča, da podjetnik in uspešen posameznik ni motor razvoja, ampak problem, ki ga je treba regulirati, obdavčiti in moralno disciplinirati. “Takšna politika ne ustvarja solidarnosti, takšna politika ustvarja zavist, ne spodbuja ustvarjanja in investiranja, ampak beg možganov in kapitala. Če se bo ta trend nadaljeval še en mandat, pomeni zadnji žebelj v krsto socialni državi, ker brez močnega zasebnega sektorja socialni državi ne bo moč preživeti,” je prepričan.

Podpisu sporazuma bo sledilo še potrjevanje celotne kandidatne liste na organih vseh treh strank. Na skupni listi bo največ kandidatov iz vrst NSi, skupno 49, medtem ko jih bo SLS prispevala 24 in Fokus Marka Lotriča 15.

Povedali so, da pričakujejo izboljšanje volilnega rezultata, ki sta ga NSi in SLS dosegli pred štirimi leti.

Iz NSi bodo kandidirali vsi aktualni poslanci, je dejal Vrtovec. Pričakuje pa, da bodo v DZ izvoljeni poslanci vseh treh strank. Lotrič, ki sam ne bo kandidiral, saj želi dokončati mandat na čelu DS, pa je dejal, da je prepričan, da noben glas, oddan za te tri stranke, ne bo vržen stran. Bosta pa z Moniko Kirbiš Rojs “prva obraza volitev in bova stala ob boku kandidatom stranke”, je dejal.

Do dogovora o skupnem nastopu trojčka na volitvah prihaja po tistem, ko so predsedniki treh strank novembra podpisali izjave o začetku pogovorov o možnem sodelovanju na prihajajočih volitvah. Tedaj so izpostavljali zlasti, da bo njihovo povezovanje prineslo možnost za oblikovanje drugačne koalicije, ki bo Sloveniji prinesla razvoj.