Primer in sodni boj podjetja Euronatura: Je pošteno podjetje žrtev lokalne korupcije in dogovorov pod mizo?

Piše: Andraž Grad

Razkrivamo primer, ki kaže, naj bi v Sloveniji na številnih področjih obstajala korupcija. Na sodiščih, v upravnih enotah, celo na policiji naj bi imele od zakonov in pravice večkrat večjo težo sorodstvene vezi in politične opredelitve.

Gre za primer podjetja Euronatura, d. o. o., iz Šempasa, ki sta ga vodila zakonca Niko in Bruna Remec. Ker sta sprva najela in zatem kupila poslovne prostore podjetja Makriss, d. o. o., lastnika katerega naj bi bila Silvestra in Miran Mladovan, sta se znašla v vrtincu sodnih težav, ki so jima načele zdravje in zaradi katerih sta na koncu nehala poslovati. A pravici še ni bilo zadoščeno, saj postopki trajajo že več let. Ta čas sta zaradi vseh krivic pripravljena celo tožiti državo. Euronatura, d. o. o., je podjetje, ki se je ukvarjalo s transportom in prodajo sadja, sadjarstvom in kmetijstvom. Sprva je imelo prostore na Prvomajski ulici v Novi Gorici, a je zaradi dobrega in uspešnega poslovanja kmalu začelo iskati večjo halo. Tako je Niko Remec najel večji prostor na naslovu Vinka Vodopivca 22. Kot nam je razložil, ni poznal lastnikov ali vedel, kdo so. Zaradi tega se tudi ni zavedal, da bosta zaradi tega z ženo imela velike preglavice, ki še danes trajajo. Potem ko so nekaj časa poslovali na novem naslovu, je nekega dne, kot je dejal, nenadoma prišla policija in vse zaprla s policijskim trakom. Kasneje je izvedel, naj bi bil obisk mož v modrem posledica dolgov nekdanjih lastnikov in domnevno celo pranja denarja. Podjetje Makriss, d. o. o., naj bi se bilo namreč znašlo v stečaju.

»Smejali so se in nam kazali sredince«

Objekt Euronature je šel kmalu na dražbo in Niko Remec ga je kupil. Takrat pa so se začele nove težave. Ko so gradili nov salon, jih prejšnji najemniki in sosedje sploh niso vprašali o tem, čeprav so somejaši. Ker naj bi bili toaletni prostori, kurilnica in kuhinja povezani s stavbo, ki sta jo kupila zakonca Remec, naj bi nekdanji lastniki hodili po njihovih prostorih. Stranke salona naj bi bile brez pardona parkirale na njihovem zemljišču, ko pa so se pritožili, saj zaradi tega tovornjaki Euronature niso imeli parkirnih prostorov, naj bi bili prejšnji lastniki začeli svoje stranke ščuvati proti njim, češ da naj jih prijavijo policistom zaradi napada. Euronatura ima pet tovornjakov, ki seveda potrebujejo prostor za parkiranje in razlaganje. Tudi ko sta Niko in Bruna Remec postavila opozorilne table za prepoved parkiranja, to ni pomagalo. »Če smo kaj rekli, nam je lastnica kazala sredinec«, je dejal Remec. No, ker je imel vsega dovolj, je kljub temu začel razkladati palete na tem območju, zaradi česar naj bi jih bili iz salona prijavili za motenje posesti, Remca pa sta se odzvala z vlogo tožbe za vznemirjanje lastninske pravice. Tako so se začele sodne težave. Čeprav sta prvo tožbo v Novi Gorici dobila, se je nasprotna stran pritožila na sodišču v Kopru in na koncu tudi zmagala v tožbi za motenje posesti.

Hiša zgrajena na črno?

Čeprav je v zemljiški knjigi pisalo, da zgoraj omenjeni naslov pripada Euronaturi, naj bi imeli lastniki Makrissa, d. o. o., tam prijavljeno prebivanje, podnajemnika in celo več podjetij. Prav tako so Euronaturo nenehno obiskovali inšpektorji. Niko Remec sumi, da gre za to kriviti prav nekdanje lastnike, saj naj bi bil brat lastnice delal v finančni upravi v Vrtojbi. Prav tako so nagovarjali njune delavce. Na koncu sta obupana Remca zaradi vseh sitnosti leta 2019 kljub dobremu poslovanju ustavila dejavnost. Niko Remec je tudi dejal, da na dražbi ob nakupu prostorov ni prejel med dokumenti gradbenega dovoljenja. Slednjega niso mogli nikakor odkriti, dokler naj ne bi odšla v pokoj uslužbenka upravne enote, ki je bila stranka frizerskega salona njunih nasprotnikov. »Ko je šla v pokoj, se je dovoljenje kar nenadom pojavilo«, nam je dejal. Na zemljišču, del katerega je kupila Euronatura, je stala tudi lesena utica, katere polovica je pripadala slednji, a so jo brez vprašanj sosedje kar vzeli in jo prestavili na občinsko zemljišče brez gradbenega dovoljenja, kjer stoji še danes. Prav tako naj bi si bili prisvojili 40 metrov občinske zemlje in zasadili ciprese tik ob cesti ter brez dovoljenja zgradili podporni zid. Celo sama stanovanjska hiša naj bi bila zgrajena na črno, pravi Niko Remec. Trdi, da inšektor ni ukrepal, ker naj bi bil z njimi sodeloval. Do hiše, ki naj uradno ne bi obstajala, jim je bilo dovoljeno celo zgraditi stopnice. Pravnomočno odločbo, da bi bilo treba hišo zrušiti, naj bi na pristojnih uradih prikrivali. Hiša še vedno stoji.

Sporna odločitev o poti in vodi?

Elektriko in vodo naj bi bili protizakonito napeljali iz prostorov Euronature. Remec je dejal, naj bi imeli po njegovem mnenju lovke na občini, sodiščih in celo policiji, Kot pravi, naj bi jim to omogočala leva politična usmerjenost. »Tu so vsi levi, in če nisi tudi sam, ne prideš zraven, te izključijo,« nam je povedal. Sicer naj bi bilo sodišče v Kopru prepovedalo uporabo poti čez zemljišče Euronature, a le tožnici, ne vsej družini. Zapletlo se je tudi zaradi poti, ker naj bi bili sosedje preprosto zaprli enega od vhodov za nekaj časa, sodnica pa naj bi odločila, da lahko uporabljajo pot in vodo Euronature. Preden so dobili odlok, naj bi zaprli vhod in hodili po občinskem zemljišču. Kasneje naj bi vhod preprosto znova odprli. Niko Remec trdi, da sodnica ne bi smela tako odločiti, ker naj zanjo ne bi bilo ustreznega člena. Prav tako naj ne bi veljalo pravilo glede služnostne poti, saj naj bi imeli dostop prek občinskega zemljišča, ki ga uporabljajo že leta. Niko in Bruna Remec sta obupana, dolgoletno mletje sodnih mlinov je močno načelo njuno zdravje. Sedaj sta pripravljena tožiti državo. Imajo tudi kupca, ki čaka že tri leta, da se zadeva uredi. Mar gre res za korupcijo in delovanje pod mizo med prijatelji in sorodniki, Remčevim pa se dogaja krivica? Bralec naj presodi sam.