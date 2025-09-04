Pričevanje Terezije Škorjak: “Vprašal me je, če mislim stopiti v »celico«”

Piše: SCNR

Pričevanje Terezije Škorjak, roj. Koncilija

»Vprašal me je, če mislim stopiti v »celico«. Jaz pa sem ga vprašala: ‘Ali so v Sovjetski zvezi vsi državljani v celici?’ Odgovoril mi je: ‘Ne, ampak mi v Jugoslaviji moramo biti boljši od njih’.«

V prvih septembrskih dneh, ko se v šolske klopi vračajo naši otroci, se za trenutek vrnimo v čase poučevanja pred, med in po drugi svetovni vojni. Svoje spomine nam je odstrla Terezija Škorjak, roj. Koncilija, iz Mekinj pri Kamniku. Že pred drugo svetovno vojno je dokončala učiteljišče in svojo prvo učiteljsko službo dobila v Svetinjah na Štajerskem. Kot učiteljica je občutila nasilje s strani nemškega in italijanskega okupatorja, še hujši pritisk pa je doživela po koncu vojne, ker se ni želela vključiti v komunistično partijo. Pogumno je živela po svojih vrednotah in se večkrat zoperstavila krivicam in lažnim obtožbam. Dočakala je visoko starost in ohranila izreden spomin ter dobro voljo.

S pričevalko se je leta 2000 srečal sodelavec Študijskega centra za narodno spravo dr. Damjan Hančič in po nareku zapisal njene spomine.

Pričevanje si lahko preberete na naslednji povezavi:

https://zakladnicaspominov-scnr.si/terezija-skorjak-roj-koncilija/