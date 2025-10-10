(PREJELI SMO) Z dobrodelnim koncertom Viljem Julijan za male borce zbrali 96.000 evrov

Piše: Društvo Viljem Julijan

Četrtkov veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan je bil znova nepozaben in zelo čustven večer velike srčnosti, v Društvu Viljem Julijan pa so z dogodkom za otroke z redkimi boleznimi zbrali kar dobrih 96.000 evrov.

Tradicionalni dobrodelni koncert, ki so ga v Društvu Viljem Julijan pripravili že sedmič po vrsti, je bil tudi letos prežet s čustvi in ganljivimi trenutki. Na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu so se zvrstili številni vrhunski glasbeniki, vendar so bile, kot vedno, največje zvezde večera prav otroci z redkimi boleznimi. Levjesrčni mali borci, ki se vsak dan spopadajo z zelo zahtevnimi bolezenskimi stanji, so s svojo prisotnostjo in pogumom ganili vse prisotne v dvorani.

»Koncert Viljem Julijan je zapuščina najinega predragega Viljema Julijana in je za naju vsako leto najlepši in najbolj čustven dogodek, ki nas vse vedno znova spomni na večno moč ljubezni in srčnosti,« sta povedala Gregor in Nina Bezenšek, starša Viljema Julijana in pobudnika koncerta. »ta koncert je ponosen in pokončen glas otrok z najtežjimi boleznimi in hvaležna sva, da z njim že toliko let širimo osveščenost o redkih boleznih in pomagamo malim borcem.«

S koncertom in koncertno zbiralno akcijo so v Društvu Viljem Julijan tokrat zbrali izjemnih 96.700 evrov, kar je tudi največ doslej. Kot vsako leto bodo v društvu s svojim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan tudi tokrat vsa zbrana sredstva v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Te se poleg izredno težkih zdravstvenih stanj namreč pogosto soočajo še z visokimi stroški terapij, nege in oskrbe ter materialnimi stiskami.

Ganljiv in srčen večer so s svojimi nastopi obogatili številni priznani glasbeniki: Miran Rudan, Ditka, Zvita feltna, Nuša Derenda, Saša Lendero, SoulGreg Artist & BigLights Band, Dejan Dogaja Band, Firbci in Tilen Lotrič. Skupaj z mladinskima pevskima zboroma Glasbene matice Ljubljana in OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja so pod sloganom »otroci za male borce« ustvarili čarobno in srčno vzdušje, ki bo še dolgo odzvanjalo v srcih obiskovalcev. Kot vsako leto pa so bili tudi tokrat največji junaki večera mali borci sami, ki so prejeli medalje za borbenost in pogum Društva Viljem Julijan. Dogodek sta povezovala voditelja David Urankar in Ajda Bezenšek.

Na koncertu so v društvu začeli tudi z licitacijo originalnega podpisanega Giro d’Italia dresa našega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, ki je bil častni ambasador dogodka. Izklicni znesek za dres je 1.000 evrov, ponudbe za licitacijo pa lahko do konca tega meseca pošljete na [email protected].

»Tudi letos smo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam namenili vso našo ljubezen in podporo, obenem pa smo zanje zbrali veliko sredstev, kar nas napolnjuje z veliko radostjo,« je povedal dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, »iskreno se z vsem srcem najlepše zahvaljujemo vsem donatorjem in glasbenikom, ki so s svojo dobroto prispevali k temu, da skupaj pišemo zgodbo upanja. Kot vedno doslej je Slovenija pokazala, da ima zlato srce.«

Redke bolezni najpogosteje prizadenejo otroke, v veliki večini so neozdravljive in doživljenjske, mnoge pa so usodne že v zgodnjem otroštvu. Zato so družine otrok pogosto izpostavljene tudi hudim psihičnim in socialnim stiskam. Zato v Društvu Viljem Julijan že vrsto let pomagajo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, do danes pa so z njihovim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan malim borcem namenili že skoraj 2 milijona evrov donacij.