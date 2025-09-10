(PREJELI SMO) Stična mladih ter nedelja in teden mladih

Piše: Katoliška mladina

Včeraj se je na Katoliški mladini odvila novinarska konferenca Stične mladih in Nedelje mladih 2025. Govorniki novinarske konference so bili nadškof msgr. mag Alojzij Cvikl, predsednik Urada za mlade, Klemen Kraševec, koordinator Stične mladih, in Petra Vinčec, vodja vsebine Stične mladih.

Nadškof Alojzij Cvikl, predsednik Urada za mlade:

Smo v Jubilejnem svetem letu, ki ima za vodilo »Spes non confundit« (upanje ne osramoti). Sveto leto je pot, je hoja. Podati se na pot je značilnost tistega, ki išče smisel svojega življenja, ki želi odkriti tišino, ki se je pripravljen nečemu odpovedati, ki se ne boji napora … Za današnjega človeka je značilno, da je zagledan v ta svet, vse želi imeti takoj in se ni pripravljen ničemur odpovedati. Današnji človek ima pogled usmerjen »dol«. Sveto leto želi naš pogled usmeriti »gor«, da začutimo vstopanje Boga v moje življenje. Vemo, da je Bog tisti, ki nas čaka, se ne vsiljuje, se nam podarja, ko odpremo naša srca in mu dovolimo, da preobrazi naše življenje.

Stična mladih je najprej kraj srečanja. Mladi tukaj odkrijejo, da na poti iskanja Boga niso sami, da je še v Sloveniji veliko mladih, ki prav tako iščejo. To je spodbuda, ki da novega zagona. Stična je »korak k Bogu« in k bližnjemu. To je tisto, kar nam želi podariti sveto leto: novo upanje. Ko odkrijemo, kako je Bog stopil v moje življenje postane naše upanje nalezljivo za vse tiste, ki prav tako iščejo Boga in po njem hrepenijo. Stična je tudi kraj praznovanja. Praznujemo novo življenje, ki se je rodilo tam, kjer je bilo življenje ranjeno, izdano, sanje polomljene, kjer porazi pomenijo nov začetek. Stična je priložnost, da ponovno odkrijemo veselje srečanja z Gospodom, ki nas vabi, da svoj pogled usmerimo gor.

Ko je kralj David »pogledal gor« se je začudil nad nebeško svetlobo:

»Ko gledam nebo,

delo tvojih prstov,

luno in zvezde, ki si jih utrdil:

kaj je človek, da se ga spominjaš,

sin človekov, da ga obiskuješ.« (Ps 8,4-5).

Apostol Janez, v zadnji knjigi Svetega pisma, v Razodetju, pravi, da nam Božje veličastvo daje vso potrebno svetlobo, ki razsvetljuje naše korake. »In mesto ne potrebuje sonca ne lune, da bi mu svetila, kajti Božje veličastvo se je razsvetilo in njegova svetloba je jagnje« (Raz 21,23)

Vabim vas dragi mladi prijatelji na 44 festival Stična mladih: čakajo te prijatelji, čaka te Gospod, da nas popelje na pot novega upanja, da ne bomo zagledani samo v to kar je od danes do jutri, ampak v to kar je večno in kar nas lahko popelje na pot novega upanja!

Klemen Kraševec, koordinator Stične mladih:

Za nedeljo mladih je Urad za mlade pri Slovenski škofovski konferenci pripravil knjižico za župnije. Knjižica vsebuje papeževo pismo za svetovni dan mladih, sodelovanje pri sveti maši, predlog, kako se lahko mladi predstavijo župniji pri nedeljski sveti maši, srečanje mladih v pripravi na nedeljo mladih, molitve za mlade ter vsebinski nagovor letošnje Stične mladih. Župnije želimo spodbuditi, da prepoznajo vlogo mladih in molijo za njih.

Dogajanje ob tednu mladih se zaključi s festivalom Stična mladih, ki bo tudi letos tradicionalno že 44. po vrsti potekal v cistercijanskem samostanu v Stični. Tema letošnje Stične mladih je upanje in se neposredno povezuje z vsebino jubilejnega leta. Pri snovanju vsebine smo mlade najprej povprašali, kaj jim upanje jemlje. Prepoznali smo tri skupine: šola, odnosi in globalne nepravičnosti. Stres pred izpiti, negotova prihodnost, ranjeni odnosi in vojne v neposredni bližini mlade potiskajo v stanje brezupa. K temu še dodatno pripomore odtujenost od bližnjega zaradi pretiranega sedenja za zasloni. Odgovor in spodbudo smo za mlade našli v knjigi Razodetja, kjer v enaindvajsetem poglavju beremo o podobi nebeškega Jeruzalema, kjer ne bo več joka, trpljenja in žalosti, ampak bo Bog sam z njimi, njihov Bog, kdor bo zmagal bo to podedoval. Gre za obljubo, ki bo izpolnjena za vsakogar, ki bo vztrajal do konca. Mlade bomo preko vsebine na Stični mladih usmerjali, da pogledajo gor, višje od svojih trenutnih stisk in spoznajo obljubo, ki nam jo je dal Bog in v tem najdejo tolažbo ter upanje. Zato smo za geslo Stične mladih 2025 izbrali: “Poglej gor.” Navdih za letošnje geslo smo iskali tudi pri svetemu Petru Juriju Frassatiju, ki je mlade rad peljal v gore in jih spodbujal, da svoja srca dvigajo h Kristusu, zato je znan tudi kot zavetnik mladine. Njegovo močno pričevanje in povezanost z letošnjo temo nas je navdihnila, da smo Stični mladih letos prvič izbrali tudi zavetnika.

Njegov zgled kot tudi tematiko upanja bomo skozi rdečo nit peljali preko celotne Stične mladih, od vstopa mladih na prizorišče, do zaključnega koncerta. Želimo si, da bi se vsebina letošnjega festivala dotaknila prav vsakega, da bi lahko tudi njihova srca v svet odsevala Upanje.

Petra Vinčec, voditeljica programa Stične mladih:

Letošnja Stična mladih se bo odvila v soboto, 20. septembra 2025. Uradni začetek Stične mladih je ob 11. uri, ob 12. uri pa se bomo zbrali pri sveti maši, ki jo bo daroval celjski škof, msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. Med 13.30 in 18.30 smo v časovnico Stične mladih umestili pestro festivalsko dogajanje, v katerem lahko vsak udeleženec najde nekaj zasej, kar bo korak naprej v njegovi osebni veri. Mladi se lahko tako udeležijo športnega turnirja v odbojki, nogometu in košarki ter kmečkih iger, na glasbenem odru pa lahko prisluhnejo letošnjim glasbenim gostom: skupini Plateau, DJ-ju Maticu, ki deluje pod umetniškim imenom DJ MAT EM, ter ansamblu Strastni muzikantje. Program v cerkvi bo nudil prostor za umiritev v molitvi in adoraciji, prav tako bo mladim ves čas na voljo sveta spoved. Ulično dogajanje na Stični mladih bo odgovorilo na potrebo mladih po druženju in ustvarjanju novih prijateljskih vezi.

Ves čas festivala bosta na več mestih na voljo hrana in pijača. Pomemben vsebinski del Stične mladih so tudi delavnice, s katerimi si prizadevamo odgovoriti na aktualna zanimanja osnovnošolcev, srednješolcev kot tudi študentov. Letošnja novost med delavničarji sta tudi dva tuja gosta, in sicer oče Andrew Dalton – izvedenec o torinskem prtu, ki nam bo spregovoril o torinskem prtu kot dokazu Kristusovega vstajenja, veselimo pa se tudi pričevanja ameriške pro-life avtorice Patricie Sandoval.

Stično mladih bomo zaključili z večernim koncertom ob 18.30, ki bo festival sklenil s krščansko pesmijo. Želimo si, da bi celoten program Stične mladih izžareval sporočilo letošnjega gesla “Poglej gor!”, torej da bi se v festivalu čutilo sporočilo mladim, naj ne mislijo na to, kar je na zemlji, temveč na to, kar je v nebesih.