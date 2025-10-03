(PREJELI SMO) Odprto pismo upokojencev varuhu človekovih pravic: Pobuda zaradi kršitve človekovih pravic upokojencev – regres

Spoštovani, na vas se obračamo s pobudo zaradi resnih in ponavljajočih se kršitev človekovih pravic upokojencev, do katerih je prišlo v okviru sprejemanja in izvrševanja državnih proračunov Republike Slovenije v letih 2020-2025.

Osrednji problem predstavljajo odločitve Vlade RS in državnega zbora, ki sta za nekatere kategorije upokojencev določila regres (letni dodatek) v simbolični višini 5 evrov, kar je v nasprotju z uskladitvami dodatkov, kot je navedeno v nadaljevanju in v nasprotju z letnimi uskladitvami pokojnin in predstavlja ponižujoče in diskriminatorno ravnanje.

V praksi je bilo to določilo večkrat prezrto, saj se regres v nekaterih primerih ni usklajevalniti sorazmerno, temveč je bil določen arbitrarno, brez pravne ali socialne utemeljitve.

Kršitev načela enakosti in socialne pravičnosti

Takšna praksa je v očitnem nasprotju z:

-14. členom Ustave RS (enakost pred zakonom),

– 50. členom Ustave RS (pravica do socialne varnosti),

in tudi s temeljnimi načeli Evropske socialne listine ter Listine EU otemeljnih pravicah, ki varujejo pravico do dostojnega življenja in enake obravnave.

Z zmanjšanjem regresa na 5 evrov je država poslala jasen signal, da ne spoštuje dostojanstva upokojencev. Ta znesek ni pokril niti osnovnih stroškov (npr. zdravila, ogrevanje, položnice), kar pomeni, da je šlo za simbolno dejanje brez ekonomske vrednosti, a z izrazitim socialnim ponižanjem.

Primerjalna analiza: neenakopravna obravnava

Viri: Uradni list RS, Statistični urad RS, kolektivne pogodbe.

Zgornja tabela jasno prikazuje, da se drugi socialni transferji redno in znatno usklajujejo.

Upokojenci, ki so desetletja vplačevali prispevke, pa so v določenih primerih prejeli regres v višini manj kot cene kruha.

Predlogi in poziv za ukrepanje

Na podlagi navedenega vas kot Varuha človekovih pravic prosimo in pozivamo, da:

preverite zakonitost in ustavnost odločitev Vlade RS glede določanja višine letnega dodatka za upokojence za leta 2020 do 2025.

posredujete predlog za ustavno presojo zakonov in proračunskih ukrepov, ki so omogočili diskriminatorno določitev regresa, v nasprotju z ustavnim redom;

pozovete pristojne organe (Vlado, MDDSZ, ZPIZ) k ponovni obravnavi odločitev in ureditvi vračila sredstev, ki so bila upokojencem v teh letih neupravičeno prikrajšana;

zahtevate pripravo zakonskih sprememb, ki bodo jasno določile mehanizem za usklajevanje letnega dodatka, sorazmerno z rastjo socialnih transferjev in življenjskimi stroški.

Sklepna misel

Upokojenci so ena najranljivejših skupin naše družbe. Ne smejo biti postavljeni na stranski tir – ne pravno, ne socialno, ne človeško. Izplačilo regresa v višini 5 evrov ni zgolj finančna nevšečnost, temveč odraz sistemske ignoriranosti in institucionalne diskriminacije, ki jo je potrebno nemudoma odpraviti.

Vaše posredovanje kot neodvisnega varuha pravic državljanov vidim kot nujno v tej zadevi, saj gre za vprašanje spoštovanja dostojanstva, zakonitosti in pravičnosti.

Za vaš odziv in nadaljnje korake se vam vnaprej iskreno zahvaljujem.

S spoštovanjem.

Ljubljana 17.9.2025

STRANKA GLAS UPOKOJENCEV