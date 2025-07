(PREJELI SMO) Glas za otroke in družine: DZ RS bo sprejel zakon o zastrupitvah bolnih in starejših

Argumenti proti zastrupljanju bolnih in starejših: 1. Prepoved ubijanja je ena od desetih Božjih zapovedi in temelj sobivanja človeške civilizacije. 2. Vlada mora zagotoviti zdravstveni sistem, ki bo zdravil in lajšal bolečine, ne pa ubijal. Bolni in starejši potrebujejo in imajo pravico do zdravljenja, lajšanja bolečin, pomoči, sočutja in bližine, ne pa da se jih sili v zastrupitev. 3. Zakon, ki bi omogočil zastrupitve bolnih in starejših, je vladna zdravstvena in pokojninska reforma, s katero hočejo zmanjšati stroške za zdravstvo in pokojnine. 4. Medicinska zastrupitve bolnih in starejših je grozljiv zgled za mlade. Mladim moramo pokazati, da se morajo v življenju boriti, poiskati pomoč in premagovati težave. 5. Medicinska zastrupitev bolnih in starejših je v nasprotju s 17. členom ustave Republike Slovenije, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo.