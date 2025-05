(PREJELI SMO) 35 let Slovenske karitas – Na poti upanja

Piše: Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

Slovenska Karitas je včeraj, 1. maja 2025, praznovala 35. obletnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti bo nedeljo, 4. maja 2025 ob 14h vseslovensko srečanje sodelavcev, prostovoljcev in podpornikov dela Karitas v romarskem središču na Brezjah.

Slovensko karitas je prvega maja 1990 ustanovila takratna Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Že kmalu po ustanovitvi so začele nastajati škofijske in župnijske Karitas, najprej zaradi jesenskih poplav v Celju in nato zaradi prihoda beguncev iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Danes Karitas sestavlja močna mreža šestih škofijskih in 453 župnijskih Karitas s preko 10.100 prostovoljci, ki stopajo v stik z ljudmi v stiski po vsej Sloveniji. V prvih letih delovanja je Karitas v Sloveniji prejela pomembno podporo tako v znanju kot v pomoči s strani Evropskih Karitas. Od leta 1995 je del svetovne mreže in je tesno povezana s Caritas Evropa in Caritas Internationalis.

V 35 letih je Karitas pomagala številnim posameznikom, družinam, otrokom, starejšim in bolnim. V letu 2024 je bilo v različne programe Karitas vključenih več kot 145.316 oseb, od tega 29.344 otrok in 40.831 starejših. Vsako leto Karitas s hrano, plačilom položnic, oblačili in drugo pomočjo podpira več kot 40.000 gospodinjstev, oziroma v letu 2024 več kot 91.070 oseb v socialni stiski. V 35 letih delovanja je Karitas razdelila preko 71.771 ton hrane, samo v lanskem letu pa 3.755 ton.

Ogrožene osebe oskrbuje tudi v treh ljudskih kuhinjah in v sklopu viškov hrane. Prostovoljci so v zadnjih desetih letih opravili več kot 6 milijonov ur prostovoljnega dela, v letu 2024 kar 670.588 ur. Velik del prostovoljstva je namenjen tudi obiskovanju starejših, bolnih in invalidov. Samo lani so prostovoljci Karitas opravili 68.000 obiskov. Materialna pomoč spremlja tudi svetovalna dejavnost. Lani so usposobljeni prostovoljci in strokovnjaki opravili več kot 55.000 individualnih svetovanj, v katera je bilo vključenih 11.802 osebi.

Decembra 1990 je Karitas odprla prvi materinski dom v Sloveniji in s tem začela svoje socialnovarstveno poslanstvo. Danes v mreži Karitas deluje 8 materinskih domov in ena varna hiša Karitas. Lani je bilo lani v oskrbo vključenih 210 žensk z otroki. Dejavnost se je razširila tudi na pomoč zasvojenim in podporo svojcem v okviru Zavoda Pelikan Karitas. Od ustanovitve prve terapevtske skupnosti Skupnost Srečanje v Kostanjevici nad Novo Gorico leta 1994 je program pomagal več tisoč zasvojenim in njihovim svojcem.

Danes v mreži Karitas deluje 7 terapevtskih skupnosti za pomoč zasvojenim z različnimi zasvojenostmi in ena skupnost za zasvojene s pridruženimi motnjami v duševnem zdravju. Karitas je aktivna tudi na področju centrov za brezdomce, ambulante za osebe brez zavarovanja, oskrbe žrtev trgovine z ljudmi in oskrbe repatriiranih oseb iz Venezuele.

V devetdesetih letih je Karitas intenzivno pomagala tudi brezposelnim. Pomembna prelomnica dela Karitas je tudi zadnja gospodarska kriza, ko je v letu 2010 pomoč Karitas v hrani dosegla 150.000 ljudi. Kriza je izzvenela šele po letu 2015. V zadnjih desetih letih, se je Karitas usmerila tudi na področje socialnega vključevanja. Škofijska karitas Ljubljana je odprla hišo za deložirane v Logatcu, Škofijska karitas Celje je začela s programom vključevanja uporabnikov v prostovoljstvo in programom EFRAM, ki vključuje osebe z duševnimi težavami in invalidnostjo. V Mariboru deluje program Betka za osebe z duševnimi stiskami. V Novem mestu pa je nastala »Dnevna soba« za strokovno spremljanje posameznikov v stiski.

Tudi mladi v Karitas niso ostali prezrti. Program YoungCaritas Slovenija, ki je zaživel leta 2019, danes povezuje več kot 2.500 mladih prostovoljcev po vsej Sloveniji. Veliko aktivnosti poteka tudi v centru YoungCaritas v Ljubljani in v hiši na Rakitni, kjer razvijajo preventivne, ustvarjalne in vzgojne dejavnosti.

Pomoč v naravnih nesrečah in humanitarnih krizah

Celotno obdobje delovanja Karitas njeno delo zaznamujejo tudi krize in nesreče doma in po svetu. Potresi, neurja, poplave, pa do COVID-a, množičnega prehoda migrantov, vojne v Ukrajini in do katastrofalnih poplav v Sloveniji avgusta 2023. Karitas se je vedno hitro odzvala na stiske ljudi v tesnem sodelovanju z drugimi humanitarnimi organizacijami in Upravo RS za zaščito in reševanje. Samo v zadnjih poplavah 2023 je bilo prizadetih kar 10.000 gospodinjstev, več kot 5.000 jih je prejelo dodatno pomoč Karitas. Skupno je bilo preko Karitas razdeljene več kot 14,5 milijona evrov. Karitas je bila pogosto prva na terenu in z največjimi stiskami ljudi ostaja zadnja, povezana preko svetovanja in pogovorov ter dodatne pomoči.

Pomoč po svetu

Karitas ne pomaga le doma, temveč tudi v tujini. Z misijonarji in lokalnimi Karitas v Afriki in ob sofinanciranju projektov s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve je v zadnjih 19. letih zgradila in obnovila 12 šol, 2 vrtca, internat za dekleta, 6 zdravstvenih centrov in 7 porodnišnic, center za fizioterapijo, 53 vodnjakov ter podprla nakupe hrane za tisoče podhranjenih otrok. Program »Z delom do dostojnega življenja« je omogočil redno delo 350 staršem ter 16 učiteljem in 12 zdravstvenim delavcev v Afriki. V okviru akcije »Kupim kozo« pa so razdelili več kot 6.500 koz. Pomoč Karitas iz Slovenije lajša življenje na območju, kjer živi več kot 300.000 ljudem v Afriki, med njimi je več kot polovica otrok.

Pomembno vlogo ima tudi mednarodno humanitarno delovanje. Slovenska karitas se od začetka odziva na vse večje humanitarne katastrofe po svetu. Od leta 2021 je strateška partnerica Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve RS na področju humanitarne pomoči. V sklopu partnerstva je do sedaj pomagala več kot 92.000 ljudem v Ukrajini, Libanonu, Gazi, Maroku, Madagaskarju, BiH, na Antilih in drugod. Posebej odmevna je bila akcija pomoči Ukrajini, v kateri je Karitas v enem letu zbrala več kot 3,1 milijona evrov ter v Ukrajino poslala 30 humanitarnih pošiljk z več kot 500 tonami pomoči.

Ob vsem tem Karitas ne pozablja na stiske v bližnjih državah. Od 90. let pomaga JV Balkanu. Letno oskrbuje več kot 1.400 oseb z obroki v BiH in 1.000 družin v Srbiji in Severni Makedoniji z življenjskimi potrebščinami. V Albaniji pa pomagala pri obnovi več deset domov in podpira nego starejših. Ob podpori MZEZ podpira tudi ženske podjetnice v Srbiji.

Pomoč je usmerjena tudi k Slovencem v tujini. Od leta 2017 dalje Karitas finančno in z zdravili podpira okoli 40 slovenskih družin v Venezueli. V sodelovanju z državo pomaga tudi pri integraciji repatriiranih oseb.

Preventivni programi

Karitas deluje tudi na preventivnem področju. Z različnimi preventivnimi programi se zavzema za zmanjšanje porabe alkohola v Sloveniji, spremembo družbenih navad in preprečevanje čezmernega pitja, ki vodi v zasvojenost in trpljenje številnih družin. Izvajamo brezplačna preventivna predavanja za mlade v pripravi na zakon, starše in delavnice za otroke, mladostnike. Vse od leta 2006 poteka postna akcija 40 dni brez alkohola, ki se je v zadnjih letih nadgradila s povabilom OŠ in SŠ z nagradnim literarnim natečajem.

V zadnjih letih Karitas intenzivno deluje tudi na področju povezovanja svojcev z ustanovami in storitvami dolgotrajne oskrbe, izobraževanji za nego na domu in skupinami za žalovanje. Prizadeva si za sistemsko ureditev paliativne oskrbe in vključujoč odnos do starejši, invalidov, bolnih in umirajočih. V šolah potekajo tudi preventivne delavnice ozaveščanja o trgovini z ljudmi in spodbujanja prostovoljstva.

Zahvala

V 35 letih je Karitas po obsegu izvedenih humanitarnih programov doma in po svetu postala ena izmed večjih humanitarnih organizacij v Sloveniji, predvsem po zaslugi številnih dobrotnikov in prizadevnih prostovoljcev. Kot je zapisala v novem strateškem načrtu se želi Karitas v skladu s svojo identiteto, poslanstvom in zgledom papeža Frančiška po 35 letih dela še naprej truditi, da bi bila:

Ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski.

Glas revnih in izključenih v družbi.

V službi človekovega dostojanstva.

Ob 35-obletnici se Karitas iskreno zahvaljuje vsem prostovoljcem, darovalcem, sodelavcem, podjetjem, župnijam, javnim institucijam in medijem. Zahvala gre več kot 40.000 rednim darovalcem in več sto podjetjem, ki omogočajo, da pomoč doseže ljudi v najtežjih trenutkih. Zahvala tudi vsem ministrstvom, uradom in občinam, ki so prepoznali delo Karitas preko javnih razpisov.

»Srčna hvala prostovoljcem in sodelavcem Karitas, da vidite, slišite in se konkretno pomoč odzovete na stiske, s katero ljudem vračate upanje. Hvala darovalcem in donatorjem za zaupanje, ki omogoča, da ostajamo blizu tistim, ki so v hudih materialnih in notranjih stiskah. Zahvala gre tudi medijem, ki s širjenjem sporočil Karitas spodbujate solidarnost. Hvala, ker smo lahko skupaj na poti upanja in zaupanja.«