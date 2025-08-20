19.2 C
Pravna mreža nad Mateja Lahovnika, ki je pojasnil, da bodo do dolgotrajne oskrbe upravičeni tudi tisti iz Gaze, ki so izkoristili zdravljenje v URI Soča

FokusSlovenija
Predsednica Nataša Pirc Musar prisega na strokovnost, vsaj tako sama pravi. Tudi zato je predlani odlikovala svojo nekdanjo pravniško sodelavko ter nevladno aktivistko Katarino Bervar Sternad. (foto: Tamino Petelinšek / STA)

Piše: Celjski glasnik

Danes se je še enkrat več izkazalo, da je bila edina pravilna in logična odločitev, da poslanci niso podprli Katarine Bervar Strnad za novo varuhinjo človekovih pravic.

Sedaj, ko jim je zmanjkalo argumentov, zakaj bi bili azilanti in tisti, ki v slovenski pokojninski in zavarovalni sistem niso vplačali nič, upravičeni do dolgotrajne oskrbe, so udarili po dr. Mateju Lahovniku. Prav tako pa se je izkazalo kako politika s pomčjo svojih kadrov izkrišča slovenski zdravstveni sistem, da te ljudi infiltrira v pravice za katere niso prispevali niti evra.

Kljub temu, da so se celo vladajoči in vladni medijski ustroj hvalili z ljudmi iz Gaze, ki so jim omogočili zdravljenje v URI Soča, danes zaradi komentarja “njihove” fotografije preganjajo ekonomista dr. Mateja Lahovnika. Tudi iz omenjenih fotografij je mogoče videti, da gre za starejše moške, kljub temu, da so vladajoči zagotavljali, da gre za otroke, danes pa Pravna mreža zaradi komentarja fotografije preganja dr. Mateja Lahovnika.

Kot je pojasnil ekonomist, bodo do dolgotrajne oskrbe upravičeni tudi bradati “otroci”, ki niso prispevali niti evra v blagajni ZZZS-ja in ZPIZ-a in so nenazadnje zdravljene v URI Soča izkoristili za pridobitev azila. Po mnenju Pravne mreže gre za širjenje sovraštva, zato so dr. Lahovnika prijavili pri etični komisiji Univerze v Ljubljani. Ko zmanjka argumentov, se poslužijo gesla Milana Kučana “najprej diskreditacija, nato likvidacija”?

