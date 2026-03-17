Pravna analiza odpira vprašanja o zakonitosti lastniške strukture Gen-I

Piše: Vida Kocjan

Po mnenju pravnikov bi lahko kršitev 554. člena ZGD-1 pomenila ničnost odločitev po letu 2016, najbolj pa bremeni Roberta Goloba, ki je vodil Gen-I ob vzpostavitvi strukture.

Portal Zanima.me je 16. marca 2026 objavil obsežno pravno analizo, ki trdi, da je lastniška struktura največjega slovenskega trgovca z električno energijo Gen-I že od leta 2016 v nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ključni problem naj bi bila krožna (cirkularna) kapitalska povezava med Gen-I in družbo Gen-EL, ki omogoča paritetno upravljanje (50:50) in preprečuje prevlado države, čeprav je ta edini končni lastnik prek SDH.

Kako izgleda lastniška shema?

Po javno dostopnih podatkih iz poslovnega registra in letnih poročil je struktura naslednja:

Gen energija (100 % v lasti države prek SDH) ima 50 % delež v Gen-I.

Drugih 50 % v Gen-I ima Gen-EL.

Hkrati ima Gen-I 50 % delež v Gen-EL.

Podjetje Gen-EL je bilo ustanovljeno leta 2016 (takrat z udeležbo tudi Elektra Ljubljana), z namenom »uravnoteženja« vpliva države in preprečevanja, da bi katerikoli družbenik prevladoval. Družbena pogodba Gen-I določa paritetno upravljanje: enaka glasovalna moč, delitev dobička 50:50, paritetni nadzorni svet.

Zakaj naj bi bila struktura nezakonita?

Analiza se opira na 554. člen ZGD-1, ki ureja medsebojne kapitalske udeležbe med družbami, ki nista v razmerju odvisnosti:

»Družba ne sme uresničevati glasovalnih pravic iz deležev, ki jih ima v drugi družbi, v obsegu, ki presega četrtino vseh deležev te druge družbe.«

Člen je kogenten (prisilen) – njegove omejitve ni mogoče izključiti z družbeno pogodbo. Po tej razlagi:

Gen-EL (50 % v Gen-I) lahko glasuje le z največ 25 % deležev.

Preostalih 25 % »miruje«.

Na skupščini Gen-I je na voljo le 75 % glasov.

Od teh ima Gen energija 50 % → ≈ 66,7 % vseh razpoložljivih glasov.

Posledica: Država bi morala prek Gen energije de iure obvladovati Gen-I kot odvisno družbo, z močjo imenovanja uprave z navadno večino, učinkovitim nadzorom in pravili za skupine podjetij.

V praksi pa Gen energija v letnem poročilu za 2024/2025 Gen-I obravnava kot joint venture (skupni podvig), ne kot obvladovano družbo. Družbena pogodba izrecno prepoveduje prevlado kateregakoli družbenika.

Možne posledice

V kolikor bi sodišče sprejelo to razlago, bi lahko bile:

določbe družbene pogodbe o pariteti in glasovanju nad 25 % nične,

številne odločitve skupščine Gen-I po letu 2016 pravno nične (ničnost nima absolutnega zastaralnega roka),

sproženi odškodninski zahtevki zaradi domnevne škode državi,

kazenske ovadbe zaradi suma zlorabe položaja ali nevestnega poslovanja.

Analiza opozarja tudi na t. i. »osamosvojitev poslovodstva« – vodstvo Gen-I naj bi imelo prevelik de facto vpliv, saj prek deleža v Gen-EL posredno vpliva tudi na lastno skupščino.

Kdo je najbolj izpostavljen?

Najbolj bremeni Roberta Goloba, ki je bil predsednik uprave Gen-I ravno v obdobju nastanka strukture (2016). Pod drobnogled bi lahko prišli tudi:

takratno vodstvo Gen energije,

člani nadzornega sveta Gen-I po letu 2016,

vodstvo Gen-EL.

Portal Zanima.me poziva k ukrepanju Državno pravobranilstvo, Komisio za preprečevanje korupcije (KPK) in SDH.

Odzivi? Nič.

Do danes (17. marec 2026) ni znano, da bi katera od pristojnih institucij (SDH, KPK, pravosodje) javno potrdila ali ovrgla navedbe. Struktura deluje že desetletje brez uspešnih pravnih izpodbijanj. Hkrati so v zadnjih mesecih iz Gen energije in Gen-I izginile nekatere obveznosti (npr. ekskluzivna prodaja proizvedene elektrike prek Gen-I od decembra 2024), kar nekateri mediji povezujejo z morebitno pripravo na spremembe lastništva ali »parkiranjem« dobičkov.

Vprašanje ostaja odprto: ali gre za resno pravno luknjo, ki jo je mogoče izkoristiti, ali za interpretacijo, ki v praksi ni bila nikoli uveljavljena? Odgovor bi lahko dala le sodna presoja ali uradno mnenje ministrstva za pravosodje oziroma SDH.

(Vir: analiza Zanima.me, javni register AJPES, letna poročila Gen energije in Gen-I, medijska poročanja Nova24TV, Forbes Slovenija in drugi, marec 2026)