Pravila uredništva Demokracije pri spremljanju kampanje pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Piše: dr. Metod Berlec

Uredništvo Demokracije (revija Demokracija in spletni portal demokracija.si) v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja kampanje pred referendumom o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra 2025.

Spomnimo. Državni zbor Republike Slovenije je na seji 17. oktobra 2025 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (Uradni list, številka 80/2025). Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel Državni zbor RS na seji dne 24. julija 2025?« Glasovanje bo v nedeljo, 23. novembra 2025.

V času referendumske kampanje, ki se bo končala v petek, 21. novembra, opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bosta revija Demokracija in spletni portal demokracija.si v novinarskih prispevkih spremljala pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z referendumskim vprašanjem.

Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov bo uredništvo Demokracije odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko portala, zakonom in s profesionalnimi standardi, pri čemer bo zagotovilo verodostojno in nepristransko predstavitev referendumskih kampanj in mnenj o referendumskih vprašanjih.

Plačana volilna propagandna sporočila bodo objavljena z navedbo naročnika. Za vse organizatorje referendumskih kampanj veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik podjetja Nova obzorja, ki izdajajo tako revijo Demokracija, spletni portal Demokracija, Demokracijo Magazin, Nova24TV Magazin in Križanke za desničarje.

Uredništvo bo v skladu z uredniško politiko objavljalo strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bo navedlo izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

Dr. Metod Berlec, gl. in odg. urednik Demokracije