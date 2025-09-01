Prag šole bo prvič prestopilo manj prvošolcev, narašča zanimanje za tehnične poklice in računalništvo

Piše: Moja Dolenjska

Šole in vrtci ponovno odpirajo svoja vrata. Šolski prag bo prestopilo približno 280 tisoč učencev in dijakov. Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS, je v svoji poslanici pred prvim šolskim dnem zapisal, da bo prag šole letos prvič prestopilo nekoliko manj prvošolcev kot v preteklih letih- Veseli pa ga, da hkrati med dijaki narašča zanimanje za tehnične poklice in računalništvo.

Lotrič je v nadaljevanju opisal svoj prvi šolski dan, nagovoril učence in dijake, učiteljice in učitelje ter starše.

“Dobro se spomnim svojega prvega šolskega dne, velikih razredov z zelenimi pečmi, vonja po krednem prahu in prijazne kuharice z iskrenim nasmehom. To je bil začetek poti, na kateri sem ob sošolcih, učiteljih in drugih zaposlenih v šoli spoznal, da se ne učimo zgolj iz knjig, temveč tudi iz medosebnih odnosov in izkušenj.

Prvi šolski dan je praznik novih začetkov, prijateljstev in nepozabnih doživetij. Naj bo leto, ki je pred vami, polno dragocenih znanj, odkritij ter spoštovanja in sprejemanja drugačnosti. Znanje je zaklad, ki vam bo ostal za vedno, svetilka, ki vas bo vodila skozi življenje in vam dala moč, da boste postali samostojni in pogumni ustvarjalci svežih idej.

Drage učiteljice in učitelji, vaša predanost in trud sta temelj napredka. Vaše poslanstvo presega zgolj prenos znanja. Vaš zgled je tisti, s katerim sooblikujete razvoj odgovornih, ustvarjalnih in sočutnih posameznikov.

Spoštovani starši – vaša podpora, razumevanje in spodbuda so nepogrešljivi pri uspehu vaših otrok. Skupaj s šolo ste njihova največja opora na poti odraščanja.

Dragi mladi prijatelji, želim vam varno, navdihujoče in uspešno šolsko leto. Ob novih začetkih naj vas spremljata pogum in odprto srce. Naj bo to leto priložnost, da skupaj ustvarimo spodbudno in razumevajoče okolje, v katerem lahko vsak otrok in mladostnik razvije svoje talente ter izpolni svoje sanje.”