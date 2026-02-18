Pozor: potrjena bolezen, ki je smrtno nevarna za pse!

Piše: Nova24tv.si

V Lovski družini Mokrc so sporočili, da je bila na območju njihovega lovišča pri kraju Strletje, v občini Velike Lašče uplenjena lisica, pri kateri je bila potrjena bolezen Aujeszkega, sporoča Lovska zveza Slovenije.

Bolezen za ljudi ni nevarna, je pa smrtno nevarna za pse in mačke. Žival se okuži z zaužitjem kužnega mesa divjega prašiča. Divji prašiči so glavni vir okužbe in bolezen večinoma prebolevajo brez klinične slike. Mesojede živali se običajno okužijo z uživanjem in grizenjem mesa ter notranjih organov okuženega prašiča.

Psi običajno poginejo v 24 do 72 urah po infekciji. Zdravljenja ni. Smrtnost je kar 100-odstotna. Klinični znaki bolezni so slinjenje, zmanjšana aktivnost, živčni znaki, srbečica, praskanje, oteženo dihanje, bruhanje, krvava driska, mišični krči in agresija.

Priporočljivi ukrepi za lastnike psov

Pse na sprehodu po gozdu in naravi imejte na povodcu, da preprečite stik z divjimi prašiči. LD Mokrc tako odsvetuje vodenje psov na območju njihovega lovišča.

Priporočljivi ukrepi za lastnike lovskih psov

Lovci še svetujejo, da lovskih psov ne spodbujate k fizičnem kontaktu z ranjenim in uplenjenim divjim prašičem. Lovski pes naj divjad poišče, jo glasno goni, in ko je divjad uplenjena, naj jo pusti tudi počivati.