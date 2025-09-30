Poslanska skupina SDS predlaga izločitev odseka Škofije–Koper iz vinjetnega sistema

Piše: C. R.

Skupina poslank in poslancev Slovenske demokratske stranke je v zakonodajni postopek po rednem postopku vložila Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o cestninjenju, s katerim se odsek hitre ceste H5 med Škofijami in Koprom do uvoza v predor Markovec izloči iz sistema cestninjenja.

Ključni razlogi

Varnost in pretočnost: Cestninjenje na kratkem, približno 6-kilometrskem odseku spodbuja izogibanje vinjeti in preusmerja promet na občinske ceste skozi gosto naseljena območja Kopra, kar zmanjšuje varnost, zlasti za pešce in kolesarje.

Cestninjenje na kratkem, približno 6-kilometrskem odseku spodbuja izogibanje vinjeti in preusmerja promet na občinske ceste skozi gosto naseljena območja Kopra, kar zmanjšuje varnost, zlasti za pešce in kolesarje. Okolje in kakovost življenja: Povečan tranzit po lokalnih ulicah pomeni več hrupa, emisij in obrabe občinske infrastrukture.

Povečan tranzit po lokalnih ulicah pomeni več hrupa, emisij in obrabe občinske infrastrukture. Poštena obravnava prebivalcev Istre: Odsek H5 ima izrazito lokalno in regionalno funkcijo (mestna obvoznica in dostop do Luke Koper). Zaračunavanje vinjete za vsakodnevne nujne poti prebivalcev in delavcev predstavlja nesorazmerno obremenitev .

Odsek H5 ima izrazito (mestna obvoznica in dostop do Luke Koper). Zaračunavanje vinjete za vsakodnevne nujne poti prebivalcev in delavcev predstavlja . Primerljiva praksa doma in v tujini: Podoben izvzem je bil že uveljavljen na območju Maribora (Pesnica–Tezno), v sosednji Italiji pa je celotna obvoznica Trsta ne-cestninska.

Z dopolnitvami Zakona o cestninjenju se:

izrecno določi , da se odsek H5 Škofije–Koper ne šteje za cestninsko cesto,

, da se Vlada RS zaveže, da do 31. 12. 2025 uskladi podzakonske akte (seznam cestninskih cest, signalizacija, obveščanje ipd.),

zaveže, da uskladi podzakonske akte (seznam cestninskih cest, signalizacija, obveščanje ipd.), zagotovijo neposredne koristi: večja prometna varnost, manj onesnaževanja in hrupa, boljša dostopnost do Kopra in Luke Koper ter razbremenitev lokalnih cest.

Predlog nima posledic za državni proračun. Prihodki DARS iz naslova vinjet bi bili zaradi izvzema nižji za približno 3 milijone evrov letno, kar predstavlja sorazmerno majhen delež glede na celotne prihodke iz vinjet in izkazane dobičke v zadnjih letih.

Kot poudarja poslanec Danijel Krivec, gre za tipičen primer kratkega odseka z izrazito lokalno funkcijo. Cestninjenje tam ne izboljšuje upravljanja tranzita, ampak sproža obvoze po mestnih ulicah in ogroža varnost. Izvzem H5 je hitro izvedljiv in bo konkretno izboljšal vsakdan ljudi v Slovenski Istri.