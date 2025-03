Poslanska skupina SDS danes na obisku v jugovzhodni Slovenji, Posavju in Zasavju

Piše: C. R.

Poslanska skupina SDS se danes mudi na obisku v jugovzhodni Slovenji, Posavju in Zasavju. Poslanci so med drugim obiskali več podjetij, dve šoli in ZD Sevnica ter si ogledali gradnjo mirnske obvoznice. “Namen obiska se je seznaniti s stanjem na terenu in dobiti informacije za nadaljnje aktivnosti poslanske skupine,” je povedal Zvonko Černač.

Po besedah poslanca SDS Černača strankina poslanska skupina regije občasno obiskuje že vrsto let. Danes so se odločili za obisk na vzhodu države, kjer so se razdelili v tri skupine. Ena je obiskala jugovzhodno Slovenijo, drugi dve pa Posavje in Zasavje. Za takšen pristop so se odločili z namenom, da lahko obiščejo čim več krajev, se seznanijo s potrebami na terenu in dobijo čim več informacij za svoje nadaljnje aktivnosti, je v Mirni za STA povedal Černač.

Spomnil je, da je prejšnja vlada, ki jo je vodila SDS, leta 2020 v Bruslju “izpogajala več kot 10 milijard evrov težak finančni paket”, od tega je bila večina nepovratnih evropskih sredstev, za naslednjo finančno perspektivo in tudi za načrt za okrevanje, s katerim bi lahko financirali številne projekte. “Žal pa sedanja oblast zelo slabo črpa ta sredstva. Vidimo, da smo, kar se tiče kohezijske ovojnice, ki se zaključi leta 2027 oz. leta 2029, zadnji. Počrpali smo zelo malo teh sredstev, tako da bo morala prihodnja vlada, za katero verjamem, da jo bo znova vodila SDS, pošteno zavihati rokave in zaključiti delo, ki ga je izpogajala leta 2020,” je dejal.

Od podjetij so poslanci SDS med drugim obiskali TPV Brežice, Stilles Sevnica, Dana v Mirni, M Tom v Mokronogu, Steklarno Hrastnik in Dewesoft Trbovlje. Obiskali so tudi Kmetijsko zadrugo Trebnje-Krka in Kmetijsko gozdarsko zadrugo Litija ter Rudnik Sitarjevec v Litiji.