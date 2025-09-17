Poslanci SDS predlagajo rešitev glede zemljišč lovskih in ribiških družin

Piše: C. R.

Poslanci SDS so včeraj v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o dopolnitvi zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Predlagajo, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku na podlagi 142. člena Poslovnika državnega zbora, saj gre za manj zahtevno dopolnitev zakona.

Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (ZSKZG) ureja upravljanje, varovanje in uporabo kmetijskih zemljišč in gozdov. V praksi pa se kaže problem, ker lovska in ribiška društva izgubljajo zemljišča, ki so jih že pred letom 1993 odkupila in uporabljala za izvajanje svojih dejavnosti. Sklad kmetijskih zemljišč jih obravnava kot državna, kar pomeni, da so številne organizacije ostale brez lovskih krmnih njiv, krmišč, strelišč in drugih površin, čeprav so bila ta zemljišča kupljena z denarjem članov društev.

Predlog zakona uvaja določbo, da imajo nevladne organizacije v javnem interesu na področju lovstva in ribištva pravico do brezplačne uporabe zemljišč, ki so jih imele v posesti, najemu ali lasti že na dan 11. marca 1993. Pravica se podeli za obdobje 99 let z možnostjo podaljšanja ob obveznosti, da se zemljišča uporabljajo skladno z njihovim namenom in se jih vzdržuje kot dober gospodar.

Predlog ne povzroča dodatnih finančnih obremenitev za državni proračun ali druga javnofinančna sredstva. Gre za rešitev, ki zagotavlja pravno varnost in stabilnost lovskim in ribiškim organizacijam ter hkrati omogoča nadaljnje trajnostno upravljanje z zemljišči.

“V Poslanski skupini SDS menimo, da je treba popraviti krivice, ki so jih zaradi neurejenega lastninjenja utrpele številne organizacije. Zakon vrača doslednost obljubam, danim ob sprejetju ZSKZG, ter varuje ustavno pravico do zasebne lastnine in pravne varnosti,” so dodali.