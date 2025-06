Porazi in težave dvigajo Svobodo in Levico, kaže Mediana

Piše: Spletni časopis

Afera s poslovnežem Tomažem Subotičem, največji krčenje BDP v EU, ki so ga zaznali evropski statistiki in pol milijarde minusa v prvih petih mesecih letos, na kar je opozoril fiskalni svet, so povišali popularnost Gibanja Svoboda Roberta Goloba in Levice Aste Vrečko.

Lahko bi rekli, da če Golobovi izgubijo še dva ali tri referendume in še dodatno povišajo davke za večje trošenje države, bodo v raziskavah javnega mnenja že prehiteli SDS Janeza Janše, ki zadnja leta tradicionalno krepko vodi. To kaže raziskava Mediane, ki jo je danes objavil časopis Delo. V primerjavi z meritvijo pred dvema tednoma iste agencije za POP TV je poskočila še popularnost Resni.ce Zorana Stevanovića, ki je prehitela Demokrate Anžeta Logarja. Pa tudi NSi Mateja Tonina. Upadli pa so SD Matjaža Hana, ki pa so še na tretjem mestu, pa tudi Vesna, ki je že daleč od parlamentarnega praga.

Ob Resni.ci in Demokratih, ki jim Mediana napoveduje vstop v DZ, je blizu praga tudi SNS Zmaga Jelinčiča, katere pomembni funkcionar je bil tudi politik iz Kranja Stevanović, ki se je s svojo Resni.co okrepil z organizacijo protestov proti ukrepom za zajezitev Covida prejšnje vlade, ki so bili bolj nasilni od levičarskega kolesarjenja ob petkih, ki je imelo sicer podobne cilje nabirati točke na nesreči celotne skupnosti.

Raziskavam javnega mnenja celo tik pred volitvami ne smemo zaupati, pogosto je njihov cilj vplivati na volivce za levo sredino. Bolj dolgoročna primerjava rezultatov različnih agencij za parlamentarne stranke, ki sem jim dodal Demokrate, je takšna:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.