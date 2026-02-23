Poplavljenci brez obljubljenih hiš, Golobovi pa v Zambijo poslali več kot pol milijona evrov!

Piše: Celjski glasnik

Minila bodo tri leta, od kar so Slovenijo prizadele največje poplave v zgodovini! In tri leta odkar je Robert Golob napovedal, da bo njegova vlada zgradila 100 hiš na mesec!

Minila bodo tri leta od kar nekateri prizadeti v teh poplavah od države še vedno nimajo pravih in jasnih odgovorov, kako bo z njihovo prihodnostjo.

💸 Gre res vsak evro za kohezivnost slovenske družbe kot govori Golob? Za izobraževanja o trajnostnem čebelarjenju v Zambiji je Golobova @vladaRS namenila 553.865 €, medtem ko projekti po Sloveniji čakajo na sredstva. Se ti zdi to pošteno? pic.twitter.com/3us4Q9Gwad — SDS (@strankaSDS) February 18, 2026

Vse to pa ni ovira, da Robert Golob v državnem zboru ne bi “prodajal” zgodbic o tem kako njegova vlada vsak evro nameni za kohezivnost slovenske družbe. Kot se je že večkrat izkazalo, da ko pride do konkretnih številk, pa se pokaže, kako Robert Golob zavaja in laže slovenski javnosti in tudi v primeru namenjanja posameznih evrov je tako.

Namesto za kohezivnost slovenske družbe, je Robert Golob s svojo vlado raje namenil več kot pol milijona evrov za izobraževanje o trajnosti čebelarjenja v Zambiji. Gre še za en projekt vlade, ki bo kot opozarja uporabnik družbenega omrežja, koristil zgolj turizmu vladajoče klike.