Goloba KPK še bolj privila zaradi zadeve Karigador – je to znak, da so ga botri dokončno poslali na smetišče?

Piše: G. B.

Sinoči je Pop TV poročala, da je KPK, ki jo sicer vodi nevladna aktivistka Katarina Bervar Sternad, v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premierju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi.

Neuradno naj bi bili za Roberta Goloba še bolj obremenjujoči kot ob zadnjem oglašanju KPK o tej zadevi. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč v omenjeni zadevi preverjala, ali se je Golob kot predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah ni izločil iz glasovanja o imenovanju poslovneža Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike, znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov. Oziroma ugotavljali so, ali je Golobov zasebni interes vplival ali dajal vtis, da vpliva na njegovo nepristransko opravljanje javne funkcije.