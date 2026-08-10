Pirc Musarjeva se še naprej dela žrtev

“Moja nesreča je povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Medijsko pozornost sem seveda pričakovala, a še zdaleč ne vsega tega, kar me je doletelo. Iskrena bom: vsega tega ne znam ustaviti,” je zapisala.

“Sem predsednica, sem pa tudi samo človek in tudi sama ne smem pozabiti, da nisem stroj. Težko mi je, zelo težko. Pa ne samo zaradi sebe. Zaradi moža in sina, staršev, sestre, mojih dveh prijateljic, ki sta bili z menoj v avtu, mojih varnostnikov in vseh, ki to težko preizkušnjo preživljajo z mano. Ne vem, če mediji in dežurni komentatorji kdaj pomislijo nanje. Jaz pa, vsako minuto, vsak dan,” je občutke delila Nataša Pirc Musar.

Kot je dodala, se bodo fizične poškodbe zacelile dokaj hitro, za pomiritev v duši pa bo potrebno veliko več časa. “Svojo neumnost, ker nisem bila privezana, sem plačala z zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bom plačala,” je ponovno zatrdila.

Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo na poti v Komendo na Pogi Challenge. Ponovila je, da se z njo na takšne neformalne dogodke, na koncert, v kino ali na sladoled lahko pelje tudi nevarovana oseba, saj druge druge možnosti iti kam s prijatelji nima. “Pravno gledano, v avtomobilu posameznik uživa enako stopnjo zasebnosti kot doma. In kar je zanimivo za javnost, pač ni vedno tudi v javnem interesu,” je dodala.

Vest o tem, da naj bi jo doletela celo ustavna obtožba, pa je po besedah predsednice zares prekoračila vse meje dobrega okusa. “Po mnenju nekaterih se s tujimi državljani sploh ne bi smela družiti. Tisti, ki me poznate, veste, da človeka vedno sodim le po njegovem srcu in duši,” je poudarila. Dodala je, da sta s prijateljco, ki ima tudi rusko državljanstvo, najboljši prijateljici že skoraj 20 let “in tudi ta gonja tega ne bo spremenila”.

Po besedah Pirc Musarjeve ima prijateljica tudi slovensko državljanstvo, ki ga je dobila pod enakimi zakonskimi pogoji kot vsi ostali, kot vrhunska športnica. Takrat je bila tudi varnostno preverjena, zakonodaja veleva, da je to del postopka pridobitve državljanstva. Brez preverjanja državljanstva ne bi dobila, je pojasnila v zapisu na Facebooku. V teh dneh se počuti “kot človek, ki ne sme imeti prijateljev, ki jih prej varnostno ne preverijo”, je dodala. Zapis je sklenila z obžalovanjem, da je “v današnjem času, v boju za vedno bolj vznemirljivimi članki in prispevki, dovoljeno prav vse”.