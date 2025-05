Pojdite na referendum, vsak glas bo pomemben

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Predčasna volišča, ali se bo uveljavil zakon o izjemnih dosežkih na področju umetnosti (ZDPIDU), se bodo jutri odprla po celotni državi.

Na predčasno volišče v svojem okraju lahko gre vsak volivec na enak način kot v nedeljo na svoje običajno volišče. S seboj je treba imeti le identifikacijski dokument in v pomoč volilnim organom še vabilo na volitve, ki pa ni obvezno. Volivci bomo odločali, ali bi po posebnem zakonu za športnike, ki so ga na predlog Petra Vilfana za Vilfana in doslej še 106 športnikov in športnih funkcionarjev poslanci levih strank uzakonili leta 2017, zdaj s posebnim zakonom določili pravico do dosmrtnih dodatkov še za prejemnike državnih nagrad na področju kulture. Za prejemnike Prešernovih nagrad bi to pomenilo pravico do dodatka za pokojnino, ki trenutno neto presega tri tisoč evrov. Dodatek, ki mu to že zagotavlja, že dobiva Vilfan. Ob njem pa še: Vinko Jelovac, Veselka Pevec, Rajko Kopač, Pavla Sitar, Marjan Peternelj, Mateja Pintar Pustovrh, Drago Potočnik, Ivan Vinkler, Erlend More, Rastko Lah, Boštjan Vogrinčič, Igor Žagar, Rajmond Debevec in Franček Gorazd Tiršek.

Nekaj nižje nagrade kot Prešernovi nagrajenci bi dobili nagrajenci Prešernovega sklada in nagrajenci predsednika republike. Zakon bo na referendumu zavrnjen le v primeru, če bo proti njemu glasovala večina glasujočih in bo hkrati dosežen še kvorum, da bo proti najmanj petina vseh volilnih upravičencev, to je okoli 340.000. Kak razplet pričakujete, lahko odgovorite v anketi:

Kakšne so posledice posebnih zakonov kaže Vilfanov zakon za športnike, ki so bili prej velika manjšina med prejemniki dosmrtnih dodatkov “za zasluge”. Velikansko število dodatkov so podelile vlade Janeza Drnovška po osamosvojitvi, kar 254. Le štiri med njimi športnikom. Vse poznejše vlade skupaj niso podelile niti desetine tega števila. So pa bile vlade Janeza Janše strukturno bolj velikodušne do športnikov. Ko so športniki leta 2017 dobili svoj poseben zakon, je število prejemnikov in vsota, ki jo vsako leto dobijo, eksplodirala in znaša skoraj že dvakratnik nagrad po zakonu iz leta 1974, po katerem dodatke dobivajo kulturniki, znanstveniki in tudi še športniki. V znesku 737.047 evrov za zaslužne iz številnih področij je bil leta 2023 (novejši podatki še niso dostopni) tudi oče nekdanjega premiera Mira Cerarja Miroslav Cerar, ki je na letni ravni dobil 14.346 dodatka k pokojnini, pa šahist Bruno Parma s 14.082 evri dodatka. Oba sta dodatek dobila že pred Vilfanovim zakonom. Cerar najvišjo mogočo pokojnino leta 2001, Parma pa 70 odstotkov najvišje leta 2007. Podobno bodo, če obvelja nov zakon za kulturnike, dodatke številni kulturniki še naprej dobivali tudi še po starem zakonu. Kako je strmo narasel strošek po zakonu o pokojninskih dodatkih za zaslužne športnike in športne funkcionarje, kaže grafika:

Najvišje dodatke so leta 2023 po starem zakonu iz leta 1974 dobili Svetlana Makarovič s 19.775 evrov, Simčič Zorko s 22.946 in Milan Dekleva s 25.667 evri dodatka na letni ravni. Makarovičeva dodatek prejema od leta 1999, torej četrt stoletja, Simčič od leta 1994, Dekleva od leta 2022.

Kako velikodušno je nekoč vlada Janeza Drnovška delila skupen denar za pokojninske dodatke zaslužnim, kaže sklep, ko je privilegij dobil Simčič:

Po raziskavah javnega mnenja, ki so jih doslej objavljali mediji, idejam vladnih strank slabo kaže. A raziskavam javnega mnenja ne smemo verjeti. Pogosto so bolj kot merjenje oblika ustvarjanja javnega mnenja in vtis o tem, da sta zmaga in kvorum zagotovljena, sta lahko namenjena uspavanju nasprotnikov zakona, da ne bi šli na volišča. Kar bi koristilo vladnim strankam, katerih poslanci so novosti uzakonili in bi jih poraz na referendumu lahko zabolel.