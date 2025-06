“Pogovarjamo se le še o novih davkih, skoraj nič pa, za kaj se porablja ta denar”

Piše: Moja Dolenjska

“V Sloveniji se pogovarjamo le še o novih davkih, ki jih plačuje predvsem srednji sloj, skoraj nič pa kako in za kaj se porablja ta denar ter koga vse se s tem financira. Naslednji bo nov davek na nepremičnine, ki so že nekajkrat obdavčene.”

Tako je na omrežju X zapisal prof. dr. Matej Lahovnik.

In prav ima. Od 1. julija bo poleg vseh davkov in prispevkov, kjer smo že tako v samem vrhu evropskih držav in držav OECD, primorani plačevati še davek za dolgotrajno oskrbo: zaposleni odstotek od bruto plače, dodatno delodajalci odstotek od bruto plače – skupno bo to 2 odstotka od bruto plače.

Prispevek bodo prisilno plačevali vsi zaposleni, zaposleni, kmetje, upokojenci (1 odstotek od neto pokojnine) in prejemniki nadomestil iz zavarovanja za brezposelnost.

Kaj bomo prejeli za to? Zaenkrat nič ali skoraj nič. Vlada denar pobira “na zalogo”, kot se je pred podjetniki izrazil ustanovitelj Inštituta 8. marec in zdajšnji minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (Levica). Vlada bo tudi s tem denarjem pokrivala preveliko potrošnjo, ki jo je povzročila s svojim (ne)delom.

Prispevne stopnje po zakonu o dolgotrajni oskrbi (velja od 1. julija 2025):