Podpisi za referendum o evtanaziji se bodo zbirali med prvim septembrom in petim oktobrom

Piše: G. B.

Danes bosta Aleš Primc in Milena Miklavčič Državnemu zboru RS predala 15 tisoč podpisov za začetek postopka razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu, ki omogoča legalno evtanazijo oziroma samomor s pomočjo.

Gre za podpise, ki so potrebni za začetek postopka – teh je bilo zbranih šestkrat več od minimalnega števila (to je 2500). Druga stvar pa so overjeni podpisi, ki se nato zbirajo za razpis referenduma. V tem primeru je treba zbrati 40 tisoč podpisov.

Kot je sporočil Aleš Primc, se bodo podpisi začeli zbirati 1. septembra, torej po že končani sezoni dopustov, zbiranje podpisov pa bo trajalo do 5. oktobra. “Že sedaj vas prosim, da računajte, da si boste v prvih dneh septembra vzeli čas in oddali svoj podpis na upravni enoti, potem pa spodbujali vse okoli sebe, da storijo isto,” je sporočil.

Koalicija “Proti zastrupitvi bolnikov” vabi tudi prostovoljce, ki bodo delovali na stojnicah pred upravnimi enotami. “Dolgoletne izkušnje so, da se največ podpisov zbere tam, kjer imamo stojnice s prostovoljci, ki spodbudijo ljudi, da gredo oddati svoj podpis. Zato vas vabimo, da se javite za to pomembno delo. Ob prijavi posredujte svoje ime, tel. št. in kraj, kjer boste pomagali na stojnici. Javite se na: [email protected]”

Na istem naslovu zbirajo tudi o osebna pričevanja o dragocenosti in vrednosti človekovega življenja tudi v času preizkušenj in trpljenja. “Pričevanja bomo javno objavljali, da se bo tudi preko njih v javnosti dvigovala zavest o teh ključnih vprašanjih. Pričevanja, prosimo, podpišite z imenom, priimkom in krajem od kod prihajate (npr. Janez Novak, Sodražica). V primeru, da ne želite, da bi bila vaša ime in priimek objavljena, ju ne zapišite in pod besedilo napišite: anonimno. Vsem vnaprej najlepša hvala, da boste delili svoje pomembne izkušnje in s tem prispevali k bolj pravični in solidarni Sloveniji,” še sporočajo iz iniciative.