Po državi brez osebnega zdravnika 143.959 ljudi

Piše: Moja Dolenjska

V Sloveniji je bilo 1. julija brez osebnega zdravnika skupaj 143.959 ljudi, od tega jih je bilo 29.362 opredeljenih v dodatnih ambulantah družinske medicine – za neopredeljene, poroča danes STA. Na seznamu z največ ljudi brez osebnega zdravnika sta tudi občini: Črnomelj (približno vsak peti občan) in Kočevje (približno vsak sedmi občan).

Največ ljudi brez osebnega zdravnika je v Mestni občini Ljubljana, in sicer 27.591 odraslih in 4138 otrok, skupno 31.729 ljudi. Občina ima okoli 300 tisoč prebivalcev, kar pomeni, da je brez osebnega zdravnika približno vsak 10. prebivalec.

Na drugem mestu je Mestna občina Maribor, kjer je bilo 1. julija brez izbranega osebnega zdravnika 7360 ljudi.

Sledijo občine:

Kranj: 5943

Celje: 3678

Tolmin: 3566

Koper: 3282

Črnomelj: 2859 (približno vsak peti)

Velenje: 2371

Kočevje: 2103 (vsak sedmi)

Trbovlje: 2011

Za Mestno občino Novo mesto, kjer je več kot 38 tisoč prebivalcev, podatki kažejo, da je brez osebnega zdravnika 2005 ljudi, to pomeni približno vsak 19.

Število ljudi brez izbranega osebnega zdravnika se v državi povečuje. Podatki pokažejo tudi veliko razlike, razlog pa je v pomanjkanju zdravnikov. Robert Golob je sicer pred kratkim v državnem zboru dejal, da so za to, da nimajo zdravnika, krivi državljani sami, saj si tega menda ne želijo. Če to drži, pa naj presodi vsak sam.

Opomba: Podatki za otroke brez zdravnika je STA navedla le za ljubljansko občino, za ostale pa le skupno.