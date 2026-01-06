Pirc Musarjeva tudi uradno razpisala parlamentarne volitve

Piše: C. R.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je podpisala odlok o razpisu rednih državnozborskih volitev. Potekale bodo 22. marca. Volilna opravila bodo stekla v ponedeljek, ko bo možno tudi že podati podpise podpore kandidatnim listam. Predsednica je ob tem pozvala k udeležbi na volitvah in posvarila pred dezinformacijami.

“Želim, da volitve potekajo pošteno, pozorna bom na dezinformacije, manipulacije, tudi iz tujine,” je med drugim dejala Pirc Musar ob podpisu odloka. Poudarila je, da so volitve temelj in hkrati praznik demokracije in priložnost za razmislek, kakšno družbo želimo graditi in kakšno prihodnost želimo.

Prav tako je pozvala h kulturi dialoga in spoštovanju drugačnosti, k “spoštljivemu, odgovornemu in strpnemu komuniciranju v volilni kampanji”.

S podpisom odloka je predsednica Pirc Musar kot datum razpisa volitev in s tem začetek volilnih opravil določila 12. januar.

Prihodnji teden bodo tako volivci že imeli priložnost s podpisi izraziti podporo posameznim listam kandidatov. Uradna volilna kampanja bo stekla mesec pred volitvami, do takrat pa morajo tudi vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature.

Letošnje državnozborske volitve bodo desete v zgodovini samostojne države. Prve volitve v DZ so potekale leta 1992, medtem ko so bile prve večstrankarske volitve v takrat še skupščino RS že dve leti prej. Zadnje parlamentarne volitve, ki so potekale 24. aprila 2022, so bile prvič po letu 2008 redne, na volitve leta 2011, 2014 in 2018 so se namreč volivci odpravili predčasno.