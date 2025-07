Piše: Moja Dolenjska

“Še ne 10 km severno od mejnega prehoda Petrina/Brod na Kupi, ob Kolpi na hrvaški strani, hrvaška vlada in Hrvaške ceste delajo obvoznico v vasi Kuželj (vas ima približno 30 stalnih prebivalcev) v dolžini 2,5 km, v vrednosti skoraj 5 milijonov evrov. In to ni zadnja investicija v teh krajih ob Kolpi na hrvaški strani. Kaj pa na slovenski? Mi pa raje zapiramo bencinske servise, ker niso rentabilni. Če je obvoznica v Kužlju na Hrvaškem rentabilna naj me kokoš brcne. Ni rentabilna, je pa investicija vlade, da okrepi življenje ob meji.

Tako se dela, dragi naši politiki in ministri, pa poslanci, ki hodijo v naše kraje še iz Kardeljevih časov jest, pit na račun ljudi, ki so od središča moči pozabljeni, odrezani in prikrajšani. Hodijo na vse kvazi partizanske prireditve in pametujejo, investicij v obmejne kraje pa le ne bomo dočakali.

Petrol ne bo odprl črpalke na Petrini, Maljevac ne bo končal doma v Osilnici in tako naprej … Hrvati pa s polno paro delajo obvoznice za 30 ljudi v vrednosti 5 milijonov evrov.

Bravo, sosedje, tako se dela. Mogoče bi šli naši ministri in poslanci kdaj na obisk preko Kolpe, da se česa naučijo?

V celotni zgodbi sploh ne gre za bencinski servis, ampak za to, da politikom, da slovenski/m vladam za naše kraje in ljudi, ki tu živimo, sploh ni mar. To ne samo boli, ampak vsak dan bolj jezi. Kdaj je slovenska vlada nazadnje v ob kolpske kraje investirala 5 milijonov evrov” Naj me kdo razsvetli in razveseli.”

Takšen je komentar predstavnika Pastoralnega območja župnij iz Kostela na družbenem omrežju FB ob objav prispevka v hrvaškem Novem listu, da je hrvaški infrastrukturni minister Oleg Butković obiskal kraje na hrvaški stranki Kolpe.

