Petrol bo znova odprl štiri manjše poslovalnice

Piše: Moja Dolenjska

Družba Petrol bo znova odprla nedavno zaprta prodajna mesta v Petrini, Solčavi, Črnem Vrhu nad Idrijo in Podkorenu. Poslovati bodo začela takoj po tehničnem pregledu in pripravi, najpozneje v četrtek, so danes sporočili iz družbe.

Sklep o ponovnem odprtju poslovalnic, ki jih je Petrol 23. junija zaprl s pojasnilom, da državna regulacija cen goriv ne omogoča njihovega vzdržnega poslovanja, je danes sporočila uprava družbe.

“Po večkratnih konstruktivnih pogovorih s predsednikom vlade, ministrom za okolje, podnebje in energijo, županjama občin Kostel in Solčava, županom občine Idrija, predsednikom krajevne skupnosti Črni Vrh ter lokalnimi skupnostmi, je uprava družbe Petrol na današnji seji ponovno pretehtala in sprejela sklep o odprtju začasno zaprtih prodajnih mest Petrina, Solčava, Črni Vrh in Podkoren,” so v sporočilu za javnost navedli v Petrolu.

Kot so pojasnili, je do odločitve prišlo na podlagi razumevanja potreb lokalnih skupnosti in z namenom pospešitve iskanja rešitev s pristojnimi ministrstvi, ki bodo omogočile dolgoročno vzdržno poslovanje subjektov na trgu oskrbe z gorivom, lokalnim skupnostim v manjših krajih pa zagotovile dostop do osnovnih storitev.

Uprava se vsem vpletenim zahvaljuje za konstruktiven dialog in pripravljenost za iskanje rešitev. “V družbi Petrol namreč razumejo razočaranje in skrb prebivalcev na območjih, kjer so bili primorani začasno zapreti prodajna mesta. Zavedajo se, da so številne lokalne skupnosti v zadnjih letih izgubile pomembne storitve, kot so banke, pošte, lekarne in trgovine, in da zaprtje prodajnih mest Petrola še dodatno otežuje življenje in gospodarsko delovanje v teh krajih, predvsem v času turistične sezone in intenzivnih kmetijskih in gozdarskih del,” so zapisali.

Kot pravijo, želijo s tem korakom prispevati k premostitvi trenutne situacije in omogočiti dostop do osnovne energetske oskrbe prebivalcem manjših krajev, in poudarjajo, da nadaljujejo dialog in iskanje dolgoročno vzdržnih rešitev za delovanje prodajnih mest tudi v okoljih z omejeno poslovno donosnostjo.

Verjamejo, da bo vlada našla uravnoteženo rešitev, ki bo zagotovila dolgoročno vzdržne pogoje za poslovanje in hkrati ohranila dostopnost do osnovnih energentov, ter bo v dobro vseh deležnikov.