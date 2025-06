Peterle ob državnem prazniku: Stanje države podobno času izpred 34 let

Piše: C. R., STA

Predsednik prve slovenske demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle je na današnjem srečanju ocenil, da je stanje države podobno času, ko se je Slovenija osamosvajala. “Doživeli smo čas, v katerem je bilo treba paziti, da ne poglabljamo notranjih front, in mislim, da je to Demosovi vladi uspelo,” je dejal za STA.

Takoj so začeli obrambne priprave. "Doživeli smo čas, v katerem je bilo treba paziti, da ne poglabljamo notranjih front in mislim, da je to Demosovi vladi uspelo," je dejal za STA.

“Danes je podoben čas, in ne bi želel, da se vprašanje varnosti razume zgolj skozi izdatke za obrambo,” je dodal. Pri varnosti ne gre samo za denar, ampak tudi za kakovost skupnosti, kako varno se ljudje počutijo. Po njegovem prepričanju se v teh letih kakovost “naše medsebojnosti” ni krepila, ampak je prišlo do nepotrebne polarizacije.

“Ta nam jemlje energijo in v časih, kot je ta, ko se tako rekoč vojna vihra krepi, bi bilo treba paziti, kako je med nami, kaj nas povezuje, katerih skupnih ciljev smo sposobni. In če bo ta medsebojnost dobra, bo šlo tudi ekonomiji boljše, bodo mogoče čakalne vrste krajše in še kaj drugega,” je poudaril.

Glede na to, kaj se dogaja okrog nas, je vlada s tem, ko je podprla predlog zveze Nato po zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), po njegovem mnenju ravnala odgovorno. “Sprejeli smo zaveze Nata, v katerega smo se vključili plebiscitarno, tako kot v Evropsko unijo in težko je za to mizo igrati drugačne karte. Prišlo je pač do tega skupnega prepričanja, da je treba več vložiti v obrambo,” je dejal predsednik osamosvojitvene vlade Peterle.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 34 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije in nastanek samostojne države Slovenije – Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapola tudi slovenska zastava.