Petdeset otrok in mladostnikov iz Ukrajine je 11 dni letovalo v Sloveniji

Piše: C. R.



Slovenska karitas je od 8. do 19. julija 2026 v Strunjanu gostila 50 otrok in mladih iz različnih regij Ukrajine. Letovanje je eden od štirih projektov pomoči Ukrajini, ki jih Slovenska karitas v letu 2026 izvaja ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru humanitarnega strateškega partnerstva v skupni vrednosti 777.429 evrov. Potekajo v partnerskem sodelovanju s Caritas-Spes Ukrajina.



Od začetka vojne leta 2022 je Slovenska karitas organizirala že devet letovanj za skupaj 407 otrok iz Ukrajine, od tega štiri s podporo MZEZ. Poleg tega je v sodelovanju z občino Kočevje podprla še dve letovanji za skupaj 88 otrok iz Buče, eno od njiju poteka v teh dneh, ter prehrano in prenočišče za 100 otrok iz Ukrajine, ki so bili na poti na letovanje v Italijo. Takšna letovanja otrokom in mladostnikom omogočajo, da se vsaj za kratek čas umaknejo od vsakodnevnega zvoka siren, bombardiranja in negotovosti, ki jo prinaša vojna in so lahko preprosto otroci.

Od začetka vojne je Slovenska karitas za pomoč Ukrajini namenila več kot 6,7 milijona evrov, s čimer je dosegla okoli 20.000 ranljivih gospodinjstev in številne posameznike, predvsem na vzhodu države, kjer so razmere najtežje. Sredstva so prispevali številni posamezniki, ustanove in več kot 250 podjetij, pomemben delež pa predstavlja tudi podpora Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, ki je prek humanitarnega strateškega partnerstva sofinanciralo projekte v skupni vrednosti 3 milijone evrov. Slovenska karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev za pomoč Ukrajini, kjer še vedno potrebuje nujno humanitarno pomoč 10,8 milijona ljudi.

Sredstva za pomoč Ukrajini se zbirajo na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč Ukrajini

Sklic: SI00 870

Koda namena: CHAR

Prispevek v višini 5 EUR ali 10 EUR je mogoče posredovati s SMS sporočilom UKRAJINA5 in UKRAJINA10 na 1919. Hvala za vsak dar!

Vir: Slovenska karitas