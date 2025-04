Pečečnikova dvojna merila: Kodeks poslovne etike očitno velja za »čistilke mestne občine«, ne pa tudi Jankovića

Piše: Vida Kocjan

Klub slovenskih podjetnikov (SBC) oziroma njihov predsednik Joc Pečečnik je popoldne na sedežu kluba gostil župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića.

Napovedovali so, da bomo v pogovoru spoznali, kateri dosežki Ljubljane so Jankoviću kot županu v največji ponos in kako vidi razvoj prestolnice v prihodnje, kaj si želi narediti za Ljubljano, kakšno formulo uporablja za sodelavce in kaj bi svetoval premierju Robertu Golobu, da bi imela tudi Slovenija tako uspešno vodenje kot Ljubljana?

Vprašanja, vredna pozornosti, če ne bi šlo za Jankovića, pa tudi Ljubljana se pod njegovim vodstvom ne razvija tako kot bi pričakovali. Mestna občina je tudi izredno zadolžena, skupni dolg narašča, ob koncu leta 2024 je znašal že 350,8 milijona evrov. Hkrati omenimo še Jankovićeva prizadevanja za dokončanje izgradnje kanalizacijskega voda C0 preko ljubljanskega vodonosnika, kjer obstaja velika verjetnost oz. nevarnost onesnaženja pitne vode s fekalijami za več kot 300 tisoč državljanov. O tem Jankovića v SBC niso spraševali, vsaj glede na napovedi ne.

Obisk Zorana Jankovića na sedežu kluba SBC pa je presenetljiv tudi glede na določila Kodeksa etike SBC. Podrobnosti so dostopne na povezavi: Kodeks etike :: Klub slovenskih podjetnikov

Prav zato smo vodstvo SBC vprašali, kako je vabilo Zoranu Jankoviću za nastop pri njih v skladu z njihovim etičnim kodeksom? Prejeli smo (nepodpisani) odgovor iz službe za stike z javnostmi pri SBC, da se bo Zoran Janković dogodka v SBC »udeležil, ker je župan mesta Ljubljana, v katerem ima SBC svoj sedež«. »Za organizacijo dogodka smo se odločili, ker je SBC v okviru projekta SBC pri vas obiskal vse slovenske regije, razen osrednjeslovenske,« so še dodali.

Glede etičnega kodeksa, o čemer smo jih spraševali, niso ničesar pojasnili. Zato smo jih še enkrat vprašali, ali Kodeks etike SBC ne velja, pa tudi, za koga potem velja? »Za čistilko na MOL?« V SBC so se zavili v molk.

Opomba: Čistilkam se opravičujemo. To je bila prispodoba.