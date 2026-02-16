Packanje v Dražgošah. Komu to koristi, razen skrajni levici?

Piše: Nova24tv.si

Neznanci so na spomenik v Dražgošah narisali svastiko (ki je povrh vsega še narobe obrnjena). Na plošči kostnice so jo odkrili domačini, ki so jo delno že uspeli izbrisati. Levica dejanje že izkorišča za predvolilno kampanjo. Glede na pretekla dejanja aktivistov politične levice ni mogoče izključiti, da gre za subverzivno akcijo. Namreč, ni mogoče izključiti, da so jo narisali sami, da bi lažje strašili pred vzponom “skrajne desnice”.

Tovrstne mazaško-propagandne akcije niso novost. Spomnimo, v času prejšnje vlade so levičarski aktivisti porisali pročelje Ministrstva za kulturo z vrsto rumenih svastik. Med njimi je bil tudi aktivist Vuk Čosić (s prijatelji). Zadeva ni doživela sodnega epiloga.

Ga bo pa zelo verjetno v tem primeru, saj je bila že obveščena policija, na Policijski upravi Kranj so namreč potrdili, da so prejeli prijavo. A bolj kot pravna obravnava mazaške akcije je zanimivo javno izvajanje stranke Levica. Danes je na temo že podal javno izjavo državni sekretar z Ministrstva za kulturo Marko Rusjan. Ministrstvo seveda obvladuje skrajna stranka Levica, z ministrico Asto Vrečko na čelu.

Tudi slednja ni pustila, da bi mazaška akcija neznancev utonila v pozabo. Zadevo skuša spremeniti v propagandno akcijo z objavo na družbenem omrežju X, kjer pričakovano ponavlja floskule o vzponu skrajne desnice, glede katere namiguje, da bi jo lahko del slovenske politike ščitil. Kateri del, ni navedla. Izjava je bila relativno previdna.

V Sloveniji je sicer samo en politični pol, ki sistematično neguje spomin na enega izmed treh zgodovinskih totalitarnih sistemov (fašizma, nacizma in komunizma). Stranke politične levice se namreč niso sposobne odpovedati komunizmu. Pomladni del slovenske politike te težave nima, saj je že večkrat neuspešno poskušal z glasovanjem v Državnem zboru o evropski resoluciji o evropski zavesti in spominu, ki enakovredno obsoja vse tri zločinske sisteme. Stranke levice resolucijo zavračajo.

Številni politični analitiki opozarjajo, da prav ta prenos vrednot, ki so bile značilne za komunizem, v samostojno Slovenijo predstavlja razvojno coklo.

Del politične kampanje?

Medtem ko policija še ni izsledila storilca, se zastavlja vprašanje o njegovi identiteti. Policistom bi verjetno koristilo vprašanje “Komu koristi?” (Cui bono?). Namreč, približujemo se volitvam in komu drugemu bi dogodek lahko bolj koristil … kot Levici? Za nabiranje glasov volivcev, saj jim po štirih letih v Golobovi vladi javnomnenjske ankete ne kažejo dobro. Še najbolj torej koristi tistim, ki se nad dejanjem nepridiprava najbolj hudujejo.