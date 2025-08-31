Opozicija je že zgodaj začela opozarjati na korupcijo pri helikopterjih

Piše: Vida Kocjan

Vladajoči so se pri nakupu dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč odločili za italijansko podjetje Leonard S.p.A., kar je sprožilo številne odzive. Znani dolgoletni reševalec Robert Sabol navaja, da gre v primeru helikopterja Leonardo za vrhunski helikopter, dejstvo pa je, da večina reševalnih služb v EU uporablja helikopter drugega proizvajalca.

Glede na opozorila strokovnjakov iz zdravstvenih vrst pa kaže, da je helikopter primeren za policijo, ne pa tudi za nujno medicinsko pomoč. Opozarjajo, da je v delu pozicije za glavo bolnika premalo prostora, nosila naj bi bila izbrana prečno, zato dostop do glave v zraku ne bo mogoč. Če bo tako, pa tudi Sabol opozarja, da je »ta izbira nepravilna in nevarna za bolnika/poškodovanca«. Nadalje urgentni zdravniki opozarjajo, da izbrani helikopterji (za zdaj naj bi kupili dva) ne ustrezajo potrebam zdravstvene stroke tudi zaradi neustreznega vitla in nepotrebnih sedežev. Opozarjajo, da stroka pri izbiri ni bila upoštevana.

Postopek vodijo Poklukarjevi

Postopek javnega naročila, izbire in nakupa vodi ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pod vodstvom Boštjana Poklukarja (Gibanje Svoboda). Na odločevalce letijo tudi številni očitki o sistemski korupciji. Poslanec Žan Mahnič (SDS) je opozoril, da je razpis favoriziral helikopter AW169 proizvajalca Leonardo kljub boljši ponudbi Airbusa (H145), ki je tudi 1,6 milijona evrov cenejši in tehnično primernejši za nekatere vidike reševanja. Opozoril je, naj bi bil slovenski poslovnež Uroš Marolt povezan z Leonardom prek nemškega podjetja, ključni akter v ozadju z domnevnimi povezavami do vrha stranke Gibanje Svoboda in Tine Gaber. Marolt je to za medije zanikal. Mahnič pa je njegove besede označil za laž.

Boštjan Poklukar očitke o netransparentnosti ali političnem vmešavanju zanika. Trdi, da je bil razpis voden strokovno, zakonito in transparentno, odločitev pa je sprejela strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov ministrstva za notranje zadeve, policije in ministrstva za zdravje. Dodajajo, da drugi ponudnik, podjetje Airbus, ni vložil pritožbe na razpis, kar je pripeljalo do pravnomočnosti odločitve o izbiri Leonarda. Ministrstvo naj bi bilo pogodbo tudi podpisalo, imen članov izbirne komisije pa niso pripravljeni razkriti. Očitki gredo tudi v smer, da niso ocenjevali ključnih meril, kot je npr. primernost ta takojšnjo obravnavo pacienta. Helikopterja naj bi v Slovenijo prišla šele čez dve ali tri leta.

Očitki o koruptivnosti se krepijo

Nezadovoljstvo z izbiro izražajo tudi v Sekciji za urgentno medicino in reševalci. Oglasil se je tudi Aleš Hojs, nekdanji minister za notranje zadeve, ki razpis označuje kot koruptiven in opozarja, da izbrani helikopter ne izpolnjuje standardov za nujno medicinsko pomoč. Ekonomist Matej Lahovnik je razpis označil za »predstavo za javnost«, saj strokovna priporočila pri izbiri niso bila upoštevana.

Očitki o korupciji tako temeljijo na opozorilih opozicije in strokovnjakov, ki izpostavljajo netransparentnost razpisa, domnevno pristranost v korist Leonarda in povezave z vplivnimi posamezniki. Vendar konkretnih dokazov o korupciji (npr. dokumentov o podkupninah) javno dostopni viri ne navajajo, kar je razumljivo. To še vse lahko pride. Z zamikom. Poklukar in njegovo ministrstvo vztrajata pri strokovnosti postopka, a skrivnostnost glede sestave komisije in nekaterih specifikacij vzbuja velike dvome. Za dokončno oceno bodo zato potrebne neodvisne preiskave ali forenzični pregled postopka, kot ga predlaga opozicija.

Reševalec Robert Sabol, s katerim v nadaljevanju objavljamo krajši pogovor, pa opozarja na nujnost ureditve helikopterske nujne medicinske pomoči vseh 24 ur dnevno in na to, da mora biti bolnik v prvem planu. Opozarja, da policija za policijske naloge (s helikopterjem istega proizvajalca) leti tudi ponoči. Za HNMP pa to še sploh ni določeno. Še več, po zdajšnjih podatkih naj ponoči ne bi leteli. Sabol še opozarja na drugo pomanjkljivost HNMP, to je premajhno število baz.