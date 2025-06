Operaterji na številki 112 stavkajo že skoraj leto in pol, vlada jih ignorira

Piše: Moja Dolenjska

Operaterji na številki 112 so 19. februarja lani začeli stavko, ki poteka v Centru za obveščanje in vseh 13 regijskih centrih. Vlada njihove zahteve ignorira, kakšna škoda je do zdaj zaradi tega nastala, pa je nemogoče določiti.

Sprejemanje klicev v sili sicer ves čas poteka nemoteno, saj slednje od njih zahteva zakon, ne sporočajo pa več podatkov o naravnih nesrečah, nesrečah v prometu, požarih, eksplozijah, onesnaženju in drugih intervencijah. Spletna stran 112 je tako povsem prazna.

Na ta način so dispečerji stavko novembra lani dodatno zaostrili. V dopisu, ki ga je Sindikat ministrstva za obrambo poslal predsedniku vlade Robertu Golobu, so zapisali: “Do podpisa stavkovnega sporazuma bo grafični prikaz trenutnih dogodkov (javni zemljevid aplikacije SPIN) ostal prazen, prav tako bodo ostali prazni tudi izdani informativni bilteni Centra za obveščanje Republike Slovenije (12-urni in dnevni bilten). Ves čas stavke smo delovali odgovorno in zagotovili, da občani naše stavke niso občutili. Osnovne naloge smo vedno opravljali korektno, a zdaj smo prisiljeni v dodatne ukrepe, ker naše stavke vlada očitno ne jemlje dovolj resno,” so zapisali.

Njihove zahteve, da se plače izenačijo z drugimi dispečerji (nujne medicinske pomoči in gasilcev), niso bile uslišane v prenovljenem plačnem sistemu. Izhodiščni plačni razred za zgoraj omenjene je določen tri plačne razrede višje kot za dispečerje v centrih za obveščanje z enako, srednješolsko stopnjo izobrazbe; prvi so namreč uvrščeni v 13. izhodiščni plačni razred, medtem ko je dispečer v centru za obveščanje v desetem. Naloge, ki jih v dispečerski službi zdravstva opravlja dispečer s peto stopnjo izobrazbe, pa so zelo podobne tistim, ki jih v centru za obveščanje opravlja dispečer V.

V okviru uprave za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje, ki zagotavljajo stalno dežurstvo. V centrih je po podatkih ministrstva za obrambo zaposlenih 132 operaterk in operaterjev (brez vodij centrov, ki delo opravljajo na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec), večina jih je na delovnem mestu dispečer V. Lani so na številko 112 po podatkih uprave prejeli 596.783 klicev. Poleg ljubljanskega (144.798) sta največ klicev na pomoč prejeli mariborski (71.209) in celjski (70.164) regijski center. Posamezni regijski center v izrednih primerih lahko prejme tudi po sto klicev v eni uri.