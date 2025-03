Omrežnino bodo spodbijali z ustavnim sodiščem

Piše: M. Č.

Na pobudo Interesne skupine delodajalcev so državni svetniki včeraj na 26. seji Državnega sveta RS obravnavali in podprli predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine in akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev.

Nov sistem omrežnin po mnenju reprezentativnih delodajalskih organizacij odpira več vprašanj o skladnosti ureditve z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o oskrbi z električno energijo in pravnim redom Evropske unije. Med drugim nov model obračunavanja omrežnine ne odraža dejanskih stroškov elektrooperaterjev, iz omrežnine pa se bodo financirali tudi drugi cilji, kot je na primer t .i. »zeleni prehod«, kar je v nasprotju s pravnim redom EU in posledično tudi z Ustavo RS . Poleg tega Državni svet meni, da je kršeno načelo enakosti pred zakonom, saj nov model obračunavanja omrežnine brez utemeljenega razloga, ki bi dopuščal tovrstno razlikovanje, favorizira določene skupine uporabnikov in neupravičeno obremenjuje industrijo; ne sledi načelu stroškovne ustreznosti in ne upošteva dejstva, da uporaba srednje in visokonapetostnega omrežja z vidika preobremenjenosti elektroenergetskega sistema ni problematična. Državni svet nadalje meni, da je model obračunavanja omrežnin nepregleden in vsebuje arbitrarne kaznovalne elemente, ki nimajo jasne povezave s stroški elektrooperaterjev. Agencija za energijo s sprejeto metodologijo in višino tarifnih postavk posega v materijo, ki bi morala biti urejena v zakonu, zato je kršeno načelo legalitete. Odsotnost razlikovanja med uporabniki pa dodatno predstavlja poseg v pravico do zasebne lastnine in v pravico do svobodne gospodarske pobude.

Ob robu obravnave zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti je potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelovali predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič in predstavniki delodajalskih organizacij.

Predsednik Državnega sveta RS in predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Marko Lotrič je izpostavil: »Državni svet je prisluhnil skrbem in pobudi delodajalskih organizacij, ki so že dlje časa opozarjale, da bo spremenjeni akt o omrežnini imel težke posledice za gospodarstvo. Današnji sprejem zahteve za ustavno presojo ne temelji na nasprotovanju reformi omrežnin kot taki, vendar pa tako delodajalske organizacije kot tudi Državni svet RD pričakujemo, da bo reforma izvedena na transparenten in ustavno skladen način, ki ne bo uničeval slovenskega gospodarstva. Na tem mestu Vlado RS in pristojne institucije pozivamo k dialogu z gospodarstvom in k pripravi nove metodologije, ki bo pravična, pregledna in skladna s predpisi EU.«

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal je spomnila, GZS že leto dni opozarja, da je nova metodologija obračunavanja omrežnin v nasprotju s slovensko in evropsko zakonodajo. »Po analizah GZS je nova metodologija obračuna omrežnin še posebej prizadela podjetja, ki delujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, in so priključena na visoko in srednjo napetostno omrežje. Nekatera so utrpela drastična povišanja stroškov, vse od 250 % do tudi več kot 980 %. Prav zaradi škode, ki neupravičeno nastaja podjetjem, smo na GZS pozvali regulatorja, da odpravi anomalije nove metodologije, začasno vzpostavi star sistem obračunavanja omrežnin, v vmesnem času pa čimprej celovito analizira učinke predlogov ELES-a, ki so podobni zaključkom in predlogom, ki jih je podala GZS že v začetku lanskega leta. Nič od tega se ni zgodilo. Agencija in ELES sta celo napovedala nove bistveno večje dvige omrežnine v prihodnjih letih. Zato nam je ostala le še možnost, da preko Ustavnega sodišča dosežemo spremembo metodologije, ki bo zagotovila skladnost z zakonodajo in Ustavo RS, ter bo sprejemljiva za gospodarstvo in posledično za vse odjemalce.«

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je pojasnil, da je nov sistem omrežnin prinesel višje položnice za elektriko tudi malim poslovnim odjemalcem, čeprav je Agencija za energijo napovedovala nasprotno. »Glede na informacije s terena, nekateri obrtniki in podjetniki sedaj plačujejo tudi 5-krat višje položnice kot prej. Dejstvo je, da obrtniki in podjetniki svoje delo opravljajo dopoldne in popoldne, torej v tarifnih blokih, kjer so stroški omrežnine najvišji. Bi morali mar delati ponoči, da se prilagodijo na nov sistem? Po naši oceni je nov sistem omrežnin neživljenjski, zato bi ga bilo potrebno zastaviti na bolj transparenten in enostaven način.« OZS je sicer v preteklosti že večkrat pozvala vlado in Agencijo za energijo, da se metodologija ustrezno spremeni, a žal do tega ni prišlo.

Sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Miro Smrekar je izpostavil, da želi slovensko gospodarstvo takšen sistem obračunavanja omrežnin, ki bo predvidljiv in enakopraven ter bo zagotavljal konkurenčnost med panogami v Sloveniji in hkrati tekmeci v Evropi in širše.

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije mag. Marija Lah je izjavo, v kateri izraža podporo vložitvi zahteve za oceno ustavnosti na področju nove ureditve omrežnin, zaradi zadržanosti posredovala pisno. »Podjetja, ki delujejo v storitvenih dejavnostih, na primer v trgovini, poslujejo glede na potrebe potrošnikov, kontinuirano morajo zagotavljati varnost živil in ustrezne klimatske razmere, zato svojega obratovanja ne morejo prilagajati časovnim blokom z nižjo omrežnino. Trenutna ureditev na področju omrežnin vpliva na poslovanje podjetij in njihovo konkurenčnost, zato menimo, da bi se zadeva morala obravnavati prednostno.«