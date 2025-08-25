Oglejte si izdelke, katerih količina se je »čudežno« zmanjšala, hkrati pa so se podražili

Piše: Moja Dolenjska

Ste že opazili, da imate v nakupovalnem vozičku vse manj? K slednjemu v največji meri vpliva inflacija, delno pa tudi t. i. skrčflacija. Gre za prakso, ko proizvajalci potihoma zmanjšajo težo izdelka, hkrati pa njegova cena ostane enaka ali pa se celo (tudi konkretno) poviša. Praksa sicer ni nezakonita, je pa zavajajoča, saj je embalaža najpogosteje videti enako velika, medtem ko je v njej manj vsebine.

Na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) je objavljeno 23 primerov, kjer so potrošniki izsledili zmanjšanje mase in hkrati povečanje cene. Nekaj izstopajočih:

Pečjak jajčni valjani rezanci : prej 500 g za 2,35 €, zdaj 250 g za 2,19 €

: prej 500 g za 2,35 €, zdaj 250 g za 2,19 € Chio Oven čips paprika : prej 150 g za 2,19 €, zdaj 125 g za 2,39 €

: prej 150 g za 2,19 €, zdaj 125 g za 2,39 € Calvo tuna v oljčnem olju 3+1 : prej 320 g za 6,85 €, zdaj 240 g za 7,95 €

: prej 320 g za 6,85 €, zdaj 240 g za 7,95 € Molino di Ferro polenta : prej 500 g za 1,88 €, zdaj 360 g za 2,58 €

: prej 500 g za 1,88 €, zdaj 360 g za 2,58 € Ornel mehčalec za perilo : prej 1800 g za 2,99 €, zdaj 1600 g za 4,99 €

: prej 1800 g za 2,99 €, zdaj 1600 g za 4,99 € Cedevita, instant napitek (okus pomaranča): prej 1000 g za 5,84 €, zdaj 900 g za 6,59 €

Primeri kažejo, da v veliko primerih proizvajalci ne le zmanjšajo težo izdelka, ampak ga ob tem celo občutno podražijo.

Takšno prakso spremlja ZPS, ki potrošnike aktivno poziva, naj spremljajo količino izdelkov in cene na enoto. Ob tem med drugim opozarjajo na odsotnost zakonodaje, ki bi preprečila tovrstne manipulacije. Na Madžarskem morajo denimo proizvajalci in trgovci kupce jasno obvestiti o zmanjšanju mase ob isti ali višji ceni, kar je tudi jasno označeno v trgovinah.

Primere skrčflacije si je mogoče ogledati na tej spletni strani.