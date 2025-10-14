Oglasila se je še ena novinarka, ki je moral oditi zaradi kritičnega poročanja o Golobovi vladi

Piše: Moja Dolenjska

V novejši slovenski zgodovini zagotovo še ni bilo takšnih političnih pritiskov na medije, ki se so dogaja pod vlado Roberta Goloba. Vlada si je ob pomoči levo usmerjenega ustavnega sodišča podredila javno RTV Slovenija, prevzela portal Siol, preko Martina Odlazka obvladuje vrsto rumenega tiska in radiev.

Že takoj po spremembi zakona o RTV Slovenija pred dvema letoma je vlada preko svojih ljudi na TV Slovenija počistila “z janšisti”, kot se je nekoč v oddaji Odmevi izrazil predsednik vlade Robert Golob o novinarjih, ki se niso bili pripravljeni podrediti njegovi politiki. Ukinila je oddajo Panorama, zamenjala vrsto voditeljev in odpustila več ljudi.

Zdaj Golobovi ljudje na TV Slovenija podobno čistko izvajajo nad oddajo Tarča, potem ko si je ta drznila poročati o številnih postopkih, ki jih ima pred organi pregona Robert Golob in njegovih pritiskih na neodvisne inštitucije. Novinarka Tarče pa naj bi dobila celo opomin pred odpovedjo, ker si je Golobovemu odvetniku drznila zastaviti nekaj vprašanj.

Pred kratkim se je oglasila še ena nekdanja novinarka TV Slovenija Nataša Markovič. Nedavno je v posnetem videu povedala, da je bila z TV Slovenija odpuščena, ker je po mnenju šefov preveč negativno poročala o Golobovi vladi, čeprav je povsem enako delala tudi pod vlado Janeza Janše. Posnetek njene izjave si je mogoče ogledati tukaj.