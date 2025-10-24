Od uvedbe leta 2008 se je letna vinjeta podražila za 114 odstotkov

Piše: Moja Dolenjska

“Letna vinjeta se je v obdobju od uvedbe podražila za 114 odstotkov. Iz 55 evrov 117,50 evra. Vse podražitve do zdaj so izpeljale leve vlade. Prvo vlada, ki so jo vodili Socialni demokrati in druge dve podražitvi.

Zanimivo, celo ista oseba enkrat v funkciji predsednice vlade Alenka Bratušek in drugič je vinjeto podražila leta 2023 kot ministrica v sedanji vladi.

In vse te podražitve so bile izvedene, ki jih je izvedla Alenka Bratušek ob podatkih o enormnih dobičkih Darsa, ob podatkih o enormnih dobičkih Darsa. Torej leve vlade so inkasantske vlade, tako na področju dviga davkov, prispevkov, kazni in tudi na področju vseh ostalih obremenitev.

Žal mimo te ugotovitve ne moremo. Poglejmo samo zadnja tri leta in vsak pri sebi naj izračuna, koliko je njegova denarnica v zadnjih treh letih bistveno, bistveno bolj obremenjena.

Torej, slovenska vinjeta oziroma celoten slovenski cestninski sistem je glede na primerjave z ostalimi državami gotovo za okrog 20 odstotkov predrag.

Zato se denar troši negospodarno, negospodarno v preplačane investicije, kot je na primer nova upravna stavba Darsa, ki se je v mandatu nekdanjega vodje volilnega štaba Gibanja Svoboda, danes pa predsednika uprave Darsa, Andreja Ribiča, podražila iz 19 na 30 milijonov evrov. Ribič je celo dovolil, kljub negativnemu mnenju nadzornega sveta, podpisati zadnja dva aneksa. Ker kot vemo, njegov brat je zaposlen na Darsu in vodi to investicijo in gre za konflikt interesov. Pa se nič nikomur ne zgodi. K

je je korupcijska komisija? Kje je policija? Kje je tožilstvo?”

Tako je v državnem zboru opozoril poslanec Zvone Černač (SDS), tudi nekdanji minister.

In odgovor vlade? Alenke Bratušek v državnem zboru ni bilo, poslala je kolega, nekdanjega poslanca SAB in zdajšnjega državnega sekretarja Andreja Rajha. Bratuškova pa se v zadnjih dneh prek družbenih omrežij in nekaterih medijev sicer zelo trudi za “novi mandat”. Za poslanko sicer ni bila izvoljena, njena SAB je propadla ali, kot je v teh dneh zapisal tudi njen nekdanji ožji sodelavec Marko Bandelli, stranko je ‘prodala’ Robertu Golobu.

