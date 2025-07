Oče Tine Gaber v državni družbi napredoval v nenavadnih okoliščinah

Piše: Moja Dolenjska

Robert Gaber, oče partnerke predsednika vlade Roberta Goloba, zaposlen v skupini Slovenske železnice, je v nenavadnih okoliščinah napredoval in bo prejemal občutno višjo plačo. Njegova bruto plača bo po novem 5800 evrov bruto na mesec, poroča portal Info360.si

Po poročanju portala je oče Tine Gaber zaposlen na hčerinski družbi Slovenskih železnic – SŽ Tovorni promet, ki je tako kot celotne Slovenske železnice (SŽ) v lasti države. Čeprav bi se lahko že upokojil, je ta mesec napredoval in zasedel položaj specialista logista. Pri tem naj bi bilo delovno mesto ustanovljeno posebej zanj.

Zakaj je napredoval, so na portalu vprašali Slovenske železnice, a ostali brez odgovora. V družbi se izgovarjajo na varstvo osebnih podatkov. Na vprašanje, da naj bi bilo delovno mesto ustanovljeno zgolj za napredovanje Roberta Gabra, so odgovorili, da je v sistemizaciji delovnih mest SŽ delovno mesto specialista logista sistematizirano od leta 2023. “Če torej drži, da je delovno mesto specialista logista sistematizirano že dve leti, bi pričakovali, da je na tem delovnem mestu več zaposlenih. Na SŽ smo zato ponovno vprašali, koliko oseb zaseda to delovno mesto in kakšna je plača. Plače niso razkrili, saj gre za individualno pogodbo, koliko oseb zaseda to dotično delovno mesto, pa prav tako niso razkrili. Po naših informacijah razen gospoda Gabra na tem delovnem mestu ni nikogar drugega”, navaja portal.

Napredovanje je sicer potrdil sam Robert Gaber. Za portal je povedal, da mu je bila večja plača ponujena zaradi večjega obsega dela in zadolžite. Na vprašanje, ali se je za napredovanje kadarkoli dogovarjal/pogovarjal direktno z generalnim direktorjem Dušanom Mesom oziroma je željo po napredovanju omenili svoji hčeri, pa ni odgovoril.