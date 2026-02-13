Obnova Ukrajine – program Centra za evropsko prihodnost

Piše: C. R.

Program je podprt s strani Mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (MRSHP). center za evropsko prihodnost (CEP), ustanova izvajalka uradne razvojne pomoči Republike Slovenije, deluje v Ukrajini že od leta 2023. Program ‘Obnova Ukrajine’ nadgrajuje dosedanje sodelovanje z Ukrajino.

Lansiran je bil na dogodku – Forumu slovensko-ukrajinskega sodelovanja v Lvovu, ki je potekal maja 2025 v Ukrajini, ki so se ga na slovenski in ukrajinski strani udeležili vodilni predstavniki slovenskih ministrstev, Ministrstva za razvoj ozemelj in skupnosti Ukrajine, Vrhovne Rade Ukrajine, lokalnih in regionalnih oblasti, EU, drugih držav donatoric, razvojnih agencij, nevladnih organizacij, medobčinskih združenj in CEP.

Program predstavlja orodje in proces, preko katerega je Slovenija udeležena v obnovi in razvoju Ukrajine, države kandidatke za članstvo v EU in bodoče zaveznice znotraj struktur in politik EU.

Program uteleša cilje slovenske zunanje politike, v svojem bistvu pa preko ‘peer-to-peer’ diplomacije gradi prepoznavnost Slovenije, prepoznavnost njenega znanja, izkušenj in priložnosti – v Ukrajini, med prebivalci njenih regij in občin, kjer naš program dosega in koristi več kot 3 milijonom prebivalcem Ukrajine. Pri razvojni pomoči Ukrajine upoštevamo tudi strateške interese Slovenije, predvsem zato, ker je prav na teh področjih mogoče zagotoviti najmočnejšo in najučinkovitejšo podporo.

Program deluje v okviru 5 stebrov , njihovi procesi in aktivnosti pa so v veliki meri medsebojno povezani in skupaj usmerjeni v naslednje poglavitne cilje programa:

Trajnosten prispevek RS k obnovi in razvoju Ukrajine in njenem postopku približevanja evropskim standardom in članstvu v EU skozi partnerstva in povezovanje na različnih ravneh, skozi inovacijske sheme in tematske pobude;

Vidna in usmerjena podpora vsem nivojem upravljanja na področjih, kjer je največja tematska prednost in interes RS;

Ozaveščanje slovenskega prebivalstva o dolgoročnih ciljih in koristih mednarodnega razvojnega sodelovanja, kot je medsebojno učenje, inovacijske sheme;

Opolnomočenje ukrajinskih mest in regij na področju gospodarskega razvoja;

Internacionalizacija zasebnega sektorja, priložnosti za slovensko gospodarstvo in gospodarsko povezovanje.

Osrednja usmerjenost programa

V osrčju programa ostajajo lokalne skupnosti Ukrajine, njihovi prebivalci, razvojna pomoč, ki je blizu ljudem ter solidarnost Slovencev in Slovenk.

V partnerstvih s slovenskimi občinami lahko o svoji obnovi in razvoju razmišljajo aktivno, ambiciozno in strukturirano – poleg vsakodnevnih izzivov, s katerimi se soočajo na področju nudenja storitev svojim občanom, zlasti zdaj, v hudi zimi in uničenju, ki je cele predele Kijeva in več kot milijon Ukrajincev v večjih mestih pustilo v razmerah neprimernih za življenje. Lokalne skupnosti so v najboljšem položaju, da vodijo proces povojne obnove in okrevanja na svojih ozemljih, saj najbolje poznajo povzročeno škodo in potrebe ter to, kar najbolj potrebujejo za povrnitev v nekakšno normalno življenje. Temu je pritrdila tudi EU, ki je 15% sredstev iz finančnega instrumenta Ukraine Facility namenila projektom lokalne in regionalne ravni.

Povezanost med slovenskimi in ukrajinskimi občinami

Uspešna obnova bo morala združevati velike projekte nacionalnega in regionalnega pomena z majhnimi lokalnimi projekti. V Ukrajini je 1469 občin, ki so v veliki večini večje od slovenskih – tako po številu prebivalstva kot tudi po površini. Slovenske občine (22 jih je že vzpostavilo vezi in nadaljuje sodelovanje v okviru programa) prepoznavajo kot ključne partnerice pri reševanju svojih večplastnih izzivov. To ni le klasično mednarodno povezovanje (v smislu pobratenih občin), temveč instrument obnove in razvoja Ukrajine, ki je v korist tako ukrajinskim občinam kot tudi slovenskim partnericam.

»Naši partnerji iz Slovenije nam pomagajo videti dlje od krizne situacije, v kateri se vsakodnevno nahajamo – v smeri trajnostne, pametne obnove,« je maja 2025 v Lvivu povedala županja občine Poliana ga. Nelia Petrus.

EU finančni instrumenti in pogajalski proces Ukrajinskim oblastem nalagajo dodatne naloge v okviru Načrta za Ukrajino. Za najšibkejše skupnosti – glede na njihova gospodarstva, človeške in finančne vire, upravne zmogljivosti ter stopnjo uničenja in odseljevanja, ki ga je povzročila vojna (absorpcijske kapacitete) – je lahko zelo težko pripraviti in upravljati dobro zasnovane lokalne razvojne projekte. Slovenske izkušnje so pri tem neprecenljivega pomena.

Slovenska solidarnost med najhladnejšo zimo

Solidarnost prebivalcev slovenskih lokalnih skupnosti je bila izkazana takoj na začetku vojne pred 4 leti, ko so slovenske občine odposlale večje pošiljke, najprej v občino Bucha zahodno od Kijeva, ki sodeluje z Občino Kočevje od leta 2021. Solidarnost s Slovenijo je pred 3 leti izkazala tudi Ukrajina, ki je tekom vojne v Slovenijo poslala dragoceno opremo v pomoč pri odpravljanju posledic uničujočih poplav.

V februarju 2026, kot del obeležja 4. obletnice pričetka ruske vojne agresije, v sodelovanju s slovenskimi lokalnimi skupnostmi zbiramo donirane agregate za Ukrajino z akcijo pod naslovom “10 partnerstev – 10.000 luči”.

Solidarnost Slovencev in Slovenk s prebivalci Ukrajine ostaja temeljni kamen sodelovanja, potrebno pa je osvetliti tudi neposredne in posredne koristi vezi, ki se ustvarjajo.

Pogled prebivalcev Ukrajine na sodelovanje s Slovenijo

Slovenija je v Ukrajini viden donator razvojne pomoči, predvsem v regijah in lokalnih skupnostih, kjer smo najbližje ljudem. Poleti 2025 je bil posnet dokumentarec, ki je bil do sedaj prilagojen in za zdaj deljen le v ukrajinski javnosti. CEP ima dovoljenje za distribucijo, a v naši javnosti film še ni bil lansiran. Posnet je bil v Idriji in v mestni občini Pereschepyne, partnerski občini iz Ukrajine, regije Dnipropetrovsk, ki se nahaja nedaleč od frontne črte. Prikazuje problematiko upravljanja z odpadki, razvojno temo, s katero se občini ukvarjata skupaj pod okriljem našega programa. Orisuje neposredno korist tega sodelovanja za prebivalce Pereschepyn, ki v dokumentarcu tudi nastopajo. Prikazuje pozitivne spremembe v ukrajinskem mestu s 23,000 prebivalci, ki so nastale s pomočjo prenosa znanja in dobrih praks Slovenije, njenih občin, podjetij. Poda se tudi globlje v pomen mednarodnega povezovanja za prebivalce obeh držav.