Občina Brežice: Novoimenovani poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Brežice je Aleksander Zupančič

Piše: C. R.

Občina Brežice je imenovala novega poveljnika štaba Civilne zaščite – Aleksandra Zupančiča, direktorja Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. S svojim znanjem in izkušnjami na področju vodenja javnih služb bo pomembno prispeval k večji pripravljenosti in odzivnosti sistema zaščite in reševanja v občini.

Župan Občine Brežice, Ivan Molan, je ob imenovanju povedal: »Občina Brežice leži na področju, kjer so številne vrste ogroženosti. Od poplav do državne meje in neposredne bližine jedrskega objekta. Zato je štab civilne zaščite zelo pomemben. Dosedanji poveljnik Darko Ferlan se je upokojil, zato je treba bilo poiskati novega. Veseli me, da je to funkcijo sprejel Aleksander Zupančič, direktor javnega podjetja, saj se je v preteklosti izkazalo, da ima javno podjetje najboljši pregled nad stanjem v občini. Vesel sem, da je štab Civilne zaščite zdaj popolnjen in bo lahko učinkovito deloval v korist varnosti naših občanov.«

Aleksander Zupančič je sprejel svojo dolžnost poveljnika civilne zaščite z veliko mero odgovornosti, poudaril je: »Zavedam se, da je da je naše poslanstvo predvsem skrb za varnost ljudi in pomoč v najtežjih trenutkih. Pri svojem delu bom stremel k sodelovanju, povezovanju in nenehnemu izboljševanju pripravljenosti, da bomo Da bomo kot skupnost še močnejši in odpornejši na izzive. Zahvaljujem se zaupanje in verjamem, da bomo skupaj kos vsem nalogam, ki so pred nami.«

Civilna zaščita na ravni občine skrbi za organizacijo, usklajevanje in izvajanje ukrepov ob različnih vrstah ogroženosti. V občini Brežice med ključne dejavnike ogroženosti sodijo:

poplave in neurja, zlasti zaradi lege in nedokončane protipoplavne zaščite ob reki Savi,

množične prometne nesreče na avtocesti in železnici in nesreče z nevarnimi snovmi,

nalezljive bolezni pri živalih in ljudeh,

potresi, ki so možni zaradi geološke sestave območja,

vojaško letališče Cerklje ob Krki, ki predstavlja specifičen varnostni izziv,

ter bližina Jedrske elektrarne Krško, ki zahteva stalno pripravljenost na morebitne jedrske ali radiološke incidente.

Novo vodstvo štaba Civilne zaščite bo v sodelovanju z občinskimi službami, gasilci, reševalci, policijo in drugimi deležniki skrbelo za usklajeno ukrepanje, pripravljenost ter varnost občanov v vseh kriznih situacijah.