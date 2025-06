Ob mednarodnem dnevu boja proti drogam pozivi k prekinitvi širjenja zasvojenosti

Piše: C. R., STA

Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti zlorabi in nezakonitemu trgovanju z drogami se vrstijo pozivi k enakopravnemu dostopu do pomoči ne glede na okoliščine, v katerih se je posameznik znašel. Letos dan namreč poteka pod geslom Pretrgajmo verigo: preventiva, zdravljenje in okrevanje za vse.

Krepitev preventivnih programov ter dostopnost do storitev zdravljenja in okrevanja sta nujni, saj se po ugotovitvah Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami trg z nezakonitimi drogami zelo hitro spreminja. Opazen je porast novih sintetičnih substanc, ki od držav zahtevajo hitro ukrepanje, spremljanje razmer ter pripravo in uvedbo ukrepov, temelječih na raziskavah, navajajo.

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pozivajo, da se temu prilagodijo tudi nove politike. Verjamejo, da je le tako mogoče učinkovito zaščititi prebivalstvo in preprečiti širjenje teh nevarnih substanc. Hkrati pa ugotovitve prinašajo nekaj optimizma, saj se je po podatkih uporaba drog med mladimi zmanjšala. Pri tem opozarjajo, da ostaja delo na področju preprečevanja, zdravljenja in zmanjšanja škode bolj pomembno kot kdaj koli prej.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu poudarjajo pomen sočutja, enakosti in vključujočega pristopa do vseh, ki potrebujejo pomoč. “Na poti okrevanja ne bi smel nihče ostati sam,” so v sporočilu za javnost navedli besede predsednice sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji pri Zbornici – Zvezi Simone Podgrajšek.

V Sloveniji smernice za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog priporočajo celosten pristop. Ta vključuje zdravljenje v specializiranih centrih in bolnišnicah, substitucijsko zdravljenje z zdravili, kot je metadon, psihosocialno podporo, kot so individualne, skupinske in družinske terapije, ter ukrepe zmanjševanja škode, med katere sodita svetovanje in testiranje glede na potrebe posameznika.

Pri tem sodelujejo zdravniki, psihologi, medicinske sestre, socialni delavci in drugi strokovnjaki. Smernice temeljijo na znanstveno podprtih praksah, ki omogočajo ljudem s težavami zaradi uporabe drog varno, dostojno in celostno pomoč, so ob dnevu poudarili v Zbornici – Zvezi.