Novomeška občina pred jutrišnjim shodom na Glavnem trgu podala nekaj priporočil in navodil

Piše: Moja Dolenjska

Pred jutrišnjim protestnim shodom proti nereševanju romske problematike v jugovzhodni Sloveniji, ki ga je sprožila smrt Aleša Šutarja in na katerem pričakujejo veliko ljudi, so na novomeški občini podali nekaj priporočil in navodil.

Med drugim sporočajo, da bodo na shodu občani, ki naj bi se jim pridružili ljudje iz vse Slovenije, opozorili na poslabševanje romske problematike v Jugovzhodni Sloveniji in Posavju ter izkazali podporo prizadevanjem za večjo varnost. Jasno bodo sporočili državi, da je dovolj in da so sistemske spremembe nujno potrebne.

Shod se bo začel ob 17. uri na Glavnem trgu pred občinsko stavbo, kjer se bo takrat začela tudi izredna seja občinskega sveta, ki jo je po zadnjih dogodkih sklical župan Gregor Macedoni. Ker je mogoče pričakovati večjo množico ljudi, na novomeški občini pozivajo k mirnemu in dostojanstvenemu protestu ter udeležence prosijo, da se ne odzivajo na morebitne provokacije posameznikov. Za varnost bo sicer v večjem obsegu skrbela policija.

Od 15. ure naprej bodo za potrebe shoda vsa parkirišča v občini brezplačna, brezplačno bodo v mestnem jedru na voljo tudi javna stranišča.

Na Glavnem trgu bodo zbrani lahko na projekciji spremljali neposredni prenos izredne seje občinskega sveta, ki bo potekala na rotovžu in na katero so vabljeni tudi predsednik vlade Robert Golob, predsednik državnega zbora Marko Lotrič, minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar, minister za delo, družino in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič, generalna državna tožilka Katarina Bergant, predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, generalni direktor policije Damjan Petrič, direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič in v. d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden. Prisotni bodo tudi občinski svetniki in župani bližnjih občin.

Prenos v živo bo mogoče spremljati tudi prek YouTube kanala Mestne občine Novo mesto.