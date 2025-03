Nove pokojninske osnove, nadomestila za invalidnost in rehabilitacijo, vdovske pokojnine

Piše: Moja Dolenjska

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je na včerajšnji seji sprejel več pomembnih sklepov, in sicer o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije. Določili so tudi zgornjo mejo za izplačilo dela vdovske pokojnine, vse velja od 1. januarja 2025.

Najnižja pokojninska osnova za v letu 2025 uveljavljene pokojnine znaša 1.219,95 evra.

Najvišja pokojninska osnova za v letu 2015 uveljavljene pokojnine znaša 4.879,80 evra.

Nadomestila za invalidnost iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2, nastala v letu 2025, se odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 774,67 evra.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2025, se odmeri največ v višini 3.098,67 evra.

Del vdovske pokojnine, uveljavljen v letu 2025, znaša največ 142,73 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 3.098,67 evra.

Člani sveta so se seznanili tudi s poročilom Finančne uprave RS (Furs) o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2024. Furs je lani pobral za 6,362 milijarde evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek ZPIZ, kar je za 7,3 odstotka več kot v letu 2023.