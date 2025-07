Nova klofuta razvoju JV Slovenije: 150 tisoč prebivalcev in najmočnejše gospodarsko okolje ostajajo talci nerazumnih postopkov

Piše: Moja Dolenjska

“Na Mestni občini Novo mesto z ogorčenjem sprejemamo odločitev o ponovni odpravi gradbenega dovoljenja za gradnjo ključnega koridorja južnega dela tretje razvojne osi med vzhodnim novomeškim priključkom in Osredkom. Dolg države do tega dela Slovenije se kopiči že vsaj od leta 2012, ko je bila trasa odseka umeščena v državni prostorski načrt in dejstvo, da se začetek gradnje še enkrat več odmika v nedoločljivo prihodnost, je nesprejemljivo.

Ob tem se sprašujemo, kako je možno, da lahko v urejeni demokratični državi, ki si jo vsi skupaj prizadevamo graditi, parcialni interesi peščice posameznikov že debelo desetletje prevladujejo nad interesi 150 tisoč prebivalcev jugovzhodne Slovenije in preprečujejo ključni razvojni projekt.

Še enkrat več izpostavljamo, da so naloge jasne: DARS mora kot investitor zagotoviti ustrezno pripravljeno dokumentacijo, ki bo prestala pritožbe, izvršna državna oblast pa ustrezni zakonski okvir za prednostno odločanje in preprečevanje nadaljnjih nerazumnih pritožbenih postopkov ter proaktivno nadaljevanje postopkov na ostalih odsekih južne trase tretje razvojne osi in zahodne novomeške obvoznice. Na teh odsekih ni civilnih iniciativ proti, ampak jasen enoten konsenz za. Jugovzhodna Slovenija s svojim izjemnim gospodarstvom, Novo mesto in Bela krajina si to že dolgo zaslužimo.”

To je odziv Mestne občine Novo mesto na odločitev Upravnega sodišča RS, ki je razveljavilo gradbeno dovoljenje za tretjo razvojno os, od avtoceste Novo mesto vzhod do Osredka. Več o tem lahko preberete na povezavi: Vlada uresničuje svojo zavezo: 3. razvojne osi jug še dolgo ne bo