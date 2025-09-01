Piše: Moja Dolenjska

“Dejstva in številke govorijo same zase. Spomnite se jih, ko vas bo levica prepričevala, kako mar jim je za to, da dobro živimo. Njihov edini cilj je ustvarjati reveže. Manj imaš, bolj si odvisen. Takšnim ljudem je lažje vladati.”

Tako je ob izračunih časnika Finance na omrežju X zapisala novinarka Andreja Gregorič Berdajs in objavila grafiko časnika Finance.

Iz izračunov je razvidno, da je vlada Roberta Goloba (Svoboda, SD in Levica):

vsakemu zaposlenemu, ki prejema povprečno plačo, v letu dni (letos) vzela 300 evrov, v primerjavi z letom 2022.

Nadalje si vsak povprečni Slovenec realno lahko privošču 13 odstotkov manj življenjskih potrebščin kot leta 2022.

Slovenska družina z dvema otrokoma je 10. davčno najbolj obremenjena med 22 državami, ki so hkrati članice EU in OECD.

Podjetja pa je ta vlada 10-krat bolj obremenila.

Podatke si lahko podrobneje ogledate v nadaljevanju: