Naslednji teden v Ljubljani domoljubni shod za remigracijo

Piše: A. S.

Prihodnji teden bo v torek 7. julija ob obletnici Brionske deklaracije v Ljubljani ob 18. uri pri spomeniku Rudolfa Maistra potekal domoljubni shod za remigracijo.

Pobudniki shoda so nalašč zbrali 35. obletnico Brionske deklaracije, saj pravijo, da potrebuje Slovenija spremembe, ki bodo potrdile njeno suverenost in oblikovale politiko, ki bo prispevala k ohranjanju slovenske nacionalne identitete, kulture in jezika.

V besedilu Deklaracija Remigracija opozarjajo, da se Slovenija danes sooča z novimi družbenimi in demografskimi izzivi, ki po njihovem mnenju vplivajo na kulturno podobo države in občutek narodne pripadnosti. Ob tem izpostavljajo pomen ohranjanja slovenske kulturne dediščine, jezika in zgodovinskega spomina.

Pobudniki zato pozivajo k sprejetju Deklaracije o remigraciji, s katero bi po njihovih besedah zaščitili slovensko identiteto, okrepili kulturno samozavest naroda ter zagotovili, da Slovenija ostane domovina slovenskega naroda in skupni prostor za vse državljane, ki spoštujejo ustavni red države, slovenski jezik in kulturno dediščino.

Ob zaključku pobudniki poudarjajo, da je vprašanje ohranjanja nacionalne identitete eno ključnih vprašanj prihodnjega razvoja države ter pozivajo k širši javni razpravi o tej temi.