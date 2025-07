Naslednji teden naj bi se sprejel zakon o samomoru z zdravniško pomočjo

Piše: Domen Mezeg (nova24tv.si)

“Vladna večina bo naslednji teden sprejela zakon o zastrupitvi bolnih in starejših. Po logiki: mrtev človek, dober človek. Z vsakim zastrupljenim bo en manj v čakalnih vrstah in za izplačilo pokojnine, nobenih stroškov več za zdravljenje… To ni prav. Zavrnimo to na referendumu!” je sporočil civilnodružbeni aktivist Aleš Primc.

Vladajoči si že dlje časa prizadevajo za uzakonitev morilskega zakona o zastrupitvi z medicinsko pomočjo. Govora je o evtanaziji, ki je bila nekoč že priljubljena med nacisti – videli so jo kot “rešitev problematike” nezaželenih ljudi. Sprejetje zakona je načrtovano za naslednji teden, v četrtek, 10. 7. Ob tej priložnosti smo zbrali nekaj komentarjev.

Komentar upokojenega nadškofa ddr. Antona Stresa:

“Trije razlogi so, zakaj je zakon o prostovoljnem končanje življenja z medicinsko pomočjo nesprejemljiv. Ni pomembno, kako ga imenujemo. Snovalci tega zakona so seveda izbrali zelo blage in olepševalne izraze, da se lepše sliši. V resnici pa gre za spodbujanje k samomoru, in to je nesprejemljivo, to je prvi razlog. Čeprav je treba spoštovati vsako človeško stisko, ko kdo hudega bremena več ne more prenašati, vendar to sočutje še ne pomeni odobravanja. Samomor je vedno obžalovanja vredno dejanje, vsekakor pa to ne more postati normalna oblika reševanja hudih osebnih stisk. Sedaj pa hoče politika, ki nam vlada, iz samomora narediti redno in normalno sredstvo za reševanje hudih težav. Še več, s tem dejanjem država ljudi v stiski naravnost napeljuje k temu, naj to naredijo. To je perverzno. Pogum ali srčnost je od praveka veljala za eno glavnih kreposti, ko človek vztraja tudi v najtežjih okoliščinah. Če k temu še dodamo nesporno dejstvo, da je sodobna medicina tako napredovala, da v velikanski večini primerov učinkovito lajša najhujše bolečine, potem je to spodbujanje k samomoru nepotrebno. To je spodbujanje k obupu, kar samomor v vsakem primeru je.

Drugi razlog proti je velikanska nevarnost zlorab. Če bi ta zakon obveljal, bi to omogočilo ljudem, ki imajo interes, da nekdo umre in se umakne, da nanj izvajajo pritisk, da si na tak način vzame življenje in jim ne bo več v napoto in breme. Država bi s tem ustvarila možnost hudih zlorab. Če velja, da mora vsak proizvajalec proizvajati nenevarna sredstva, da tovarna, ki izdeluje avtomobilske gume, ne izdeluje nevarnih gum, in da farmacevtska industrija proizvaja varna zdravila brez prehudih škodljivih stranskih učinkov, potem je tudi naš parlament dolžan, da “proizvaja” nenevarne zakone, se pravi zakone, ki ne nudijo možnosti zlorab.