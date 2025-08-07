Piše: Celjski glasnik

Po posredovanju avstrijske policije, ko so osrednji mediji in ljudje na levici predstavljali, da so organi pregona posredovali nasilno proti mirnim slovenskim domoljubom, v javnost prihaja vse več podrobnosti druge vrste.

Kljub temu pa to ni ovira, da tudi poslanci na levici še vedno ljudi ne bi prepričevali kako so bili na taboru mirni domoljubi, kljub temu, da fotografije kažejo povsem drugo zgodbo.

Najbolj bizarno je, da je poslanka za slovenske domoljube razglasila tipe, ki so se družili pod zastavo z napisom "Domovina v srcu, drek v možganih". — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) July 31, 2025

Boštjan Perne je ob tem dogajanju opozoril, da naj bi šlo v resnici za tabor ANTIFA, na katerem naj bi bili prisotni tudi slovenski predstavniki. Seveda je takšna objava na levici zanetila ogenj in predstavniki Gibanja Svoboda so z vsemi topovi napadli Perneta. V podmladku stranke so mu očitali, da s takšnimi stališči ni domoljub, ker naj ne bi zaščitil slovenskih državljanov.

Oglasila se je seveda tudi poslanka Lena Grgurevič, ki je Perneta celo obtožila, da s takšnimi stališči kolaborira z avstrijsko policijo. A ji je na drugi strani ekonomist dr. Matej Lahovnik jasno povedal kje je bila težava tega tabora: “Najbolj bizarno je, da je poslanka za slovenske domoljube razglasila tipe, ki so se družili pod zastavo z napisom “Domovina v srcu, drek v možganih”.